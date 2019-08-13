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Разыгран контракт на продолжение улицы Петухова

Победитель тендера должен построить 700 метров дороги, а также обеспечить ее всей необходимой инфраструктурой.
  • 13/08/2019, 11:24
Разыгран контракт на продолжение улицы Петухова

ОАО «Новосибирскавтодор» построит автомобильную дорогу общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе. На минувшей неделе компания заключила договор с Управлением дорожного строительства города Новосибирска на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на I этапе — участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова, говорится в пресс-релизе компании.  Контракт рассчитан на три года. Срок ввода объекта в эксплуатацию — осень 2021 года.

Компании предстоит спроектировать и построить 700 метров автомобильной дороги. Контракт предполагает создание инженерно-топографического плана земельного участка площадью 24,8 га. Будущая дорога будет иметь 4 полосы движения, оборудована тротуаром шириной 3 метра.  Запланирован полный цикл работ по электроснабжению и освещению, устройству ливневой канализации, переустройству сетей водоснабжения, линий связи и газоснабжения. На объекте планируется установка новых светофорных объектов и остановочных пунктов общественного транспорта с автобусными павильонами.

Улица Петухова является одной из главных магистралей левого берега  Новосибирска. Расположена на юге Кировского района, является самой длинной улицей в левобережной части города. Объединяет в себе как объекты промышленного производства, так и современные жилые комплексы.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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