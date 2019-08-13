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На «начало карьеры» в Новосибирске приходится более 14 открытых резюме

Это в два раза превышает норму на рынке труда — 5-6 резюме на одно предложение о работе.
  • 13/08/2019, 11:41
На «начало карьеры» в Новосибирске приходится более 14 открытых резюме

Соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» являются одной из самых многочисленных групп на рынке труда. Доля резюме начинающих специалистов и студентов на hh.ru летом в Новосибирске составила 18% от общего количества всех открытых или обновленных резюме, констатировали аналитики HeadHunter. Учитывая подобную структуру предложения, в летний период на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» на hh.ru в среднем приходилось 14,2 активных резюме. Данный показатель в два раза превышает норму на рынке труда, которая равна 5-6 резюме на одно предложение о работе.

— Для многих студентов поиск работы во время учебы — отличная возможность не просто получить опыт работы, но и попробовать себя в разных компаниях, в разных отраслях бизнеса, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. — Тут важно помнить, что опыт работы может быть и не по специальности, на этапе начала карьеры такой вариант вполне устроит многих работодателей, потому что кандидат уже понимает, что такое «работа», то есть, пройден первый этап адаптации. А вот в серьезную зону риска попадают студенты последнего курса и выпускники без опыта работы, так как в такой ситуации они точно проигрывают более активным начинающим специалистам.

Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Новосибирска в среднем рассчитывают на доход в размере 25 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 32 тыс. рублей.

— До сих пор среди работодателей бытует миф, что начинающие специалисты готовы работать только за неадекватно высокие зарплаты. Но, если посмотреть на цифры, то становится понятно, что это не так, у подавляющего большинства соискателей зарплатные ожидания вполне адекватны рыночному значению, — добавляет Елана Таращук. —То, что средняя зарплата, которую предлагают компании сегодня выше среднего зарплатного ожидания соискателей, говорит о том, что многие работодатели испытывают острую нехватку молодых специалистов, которых пытаются привлечь максимальными зарплатами на конкретной должности.

Фото: pixabay.com — StockSnap 

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