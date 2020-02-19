Компания «Ваш инвестор» стала членом Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»

Ассоциация микрофинансовых организаций «Сибирь» (АМО «Сибирь») создана для объединения усилий ее членов в целях выработки общих стратегий деятельности, повышения эффективности соблюдения интересов в сфере микрофинансирования, а также для поднятия имиджа микрофинансовых организаций.

— В текущем состоянии, в котором находится сфера микрофинансирования, крайне важно уделять внимание сотрудничеству компаний нашей отрасли, выстраивать конструктивный диалог, находить общие решения для развития нашего рынка и консолидировать возможности для достижения общего результата, — говорит директор ООО МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов. — В первую очередь, это касается репутации отрасли и восприятия сферы микрофинансирования населением.

МКК «Ваш инвестор» — это современный сервис займов под залог автотранспорта для частных лиц и бизнеса. В 2019 году компания была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П.А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». Компания основана в Новосибирске и на текущий момент представлена в 13 городах России: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону, Краснодар и Казань.

Подробнее о компании на сайте vashinvestor.ru.