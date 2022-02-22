Реакция финансовых рынков

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что российский рубль в понедельник, 21 февраля, выглядел слабо, но масштабного обвала, сопоставимого с просадкой акций, все-таки не было.

— Курс USD/RUB подошел к уровню 80, но мы видим, что в условиях огромного предложения валюты со стороны компаний-экспортеров (из-за высоких цен на сырье) доллар пока не ускорил движение наверх. Риски продолжения роста валюты чуть выше 80 есть, но по-настоящему значительного ослабления, вероятно, удастся избежать из-за благоприятной конъюнктуры в commodities, — комментирует эксперт. — Кроме того, ЦБ РФ проводит жесткую денежно-кредитную политику и в случае каких-то избыточных девальвационных тенденций может вмешаться в ситуацию.

Во вторник, 22 февраля, все внимание инвестиционного сообщества сосредоточено на геополитике. Об этом сообщили все опрошенные Infopro54 эксперты финансового рынка.

— В выходные обстановка на территории Восточной Украины резко ухудшилась. Лидеры ЛНР и ДНР призвали граждан к эвакуации в РФ, которая согласилась принять беженцев. В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин провел внеочередное расширенное заседание Совета безопасности РФ, по итогам которого было принято решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Западные страны уже объявили о намерении ввести санкции в отношении РФ. Геополитическая обстановка остается крайне напряженной, и пока неизвестно, состоится ли встреча Лаврова и Блинкена, запланированная на 24 февраля, а также саммит с участием Путина, Байдена и всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, предложенный президентом Франции Макроном, — констатировала аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

Она отметила, что практически все глобальные рынки без исключения во вторник торгуются в красной зоне. Американские инвесторы возвращаются на рынок после длинных выходных, что может усилить и без того панические настроения на рынках. Несмотря на наличие и других инфоповодов, макроэкономических и корпоративных новостей, геополитический фактор все же останется ключевым для динамики активов.

— Российские индексы в первой половине дня 22 февраля продолжают снижение после обвала более чем на 10% накануне под влиянием геополитических событий. Ожидаем, что повышенная волатильность в ближайшие дни будет наблюдаться как на фондовом рынке, так и на валютном и долговом рынках. Доллар и евро закрепились выше отметки 80 рублей и 90 рублей соответственно. От ЦБ могут потребоваться действия по поддержке российского финансового рынка, — констатирует Лапшина.

Она отметила, что в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже «Татнефть» ао (+6,2%) и ап (+3,1%), «РусГидро» (+5,2%), «Полюс» (+4,6%), «НЛМК» (+4,4%), «Интер РАО» (+4,3%), «Норильский никель» (+3,8%), «Газпром» (+3,7%).

В аутсайдерах оказались «Самолет» (-15,0%), «Совкомфлот» (-13,8%), VK Group (-10,3%), «Группа ЛСР» (-9,2%), «АФК Система» (-7,8%).

Василий Карпунин считает, что на рынке гособлигаций давление наверняка сохранится.

— Индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник упал на 2%, обновив минимумы с 2016 года. Ранее в качестве санкционных инициатив США назывались ограничения для покупок вторичного долга. В случае введения таких мер общий уровень ставок по ОФЗ при прочих равных может быть выше. Более высокие ставки по рублевым гособлигациям — негатив для рынка акций, ведь от него инвесторы будут требовать большей отдачи из-за более высоких рисков, — поясняет он. — Когда на рынке акций появляется паника, то часто возникают неоправданные отклонения тех или иных бумаг вслед за общей распродажей. В текущей ситуации выглядит избыточной просадка многих частных экспортеров, которые, на мой взгляд, не должны быть как-либо затронуты даже в случае введения внешних ограничений. Например, к таким можно отнести «Лукойл», «Норникель», «Северсталь», НЛМК, «ФосАгро».

Карпунин также отметил, что есть и ряд госкомпаний, которые показывают мощное снижение, однако угроз их финансовой устойчивости, по его словам, нет:

— В этом плане можно выделить акции «АЛРОСА», которая весь свободный денежный поток направляет акционерам в виде дивидендов. Потенциальная дивдоходность на горизонте года при текущих рыночных ценах уже выше 15%. При этом предпосылок к выходу рынка алмазов из состояния дефицита пока не наблюдается. Это возможно лишь за счет дальнейшего роста цен.

Генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин считает, что есть несколько сценариев развития событий в недавно признанных республиках, они предполагают различные последствия и для рынков. Количество вариантов растет по мере обновления ленты новостей, заявлений политиков.

— Очевидно, что масштабный финансовый кризис зрел достаточно давно. Аналитики прогнозировали сам кризис, но не могли выделить триггер, который станет толчком к его началу. С учетом того, что причина текущего кризиса — геополитика, можно сказать, что быстро этот этап преодолеть не получится, — прогнозирует Антипин. — Весь экономический эффект пока оценить невозможно. Но ясно, что восстановление рынков займет достаточно большое время, каких-то предпосылок к взрывному росту я не вижу. Периодические отскоки на рынке вероятны, но они будут, скорее, напоминать поиски дна, чтобы от него оттолкнуться. Даже текущий и прогнозируемый рост цен на нефть и газ позитивного влияния на курс рубля, к сожалению, не окажет.

Он также добавил, что ЦБ ведет оперативный контроль и уже анонсировал банкам меры поддержки, связанные с отражением акций, облигаций и величин курсов иностранных валют в ценах на 18 февраля 2022 года.