Донбасс консолидировал партии и правительства в регионах

В регионе стартует официальная кампания помощи беженцам

На ближайшей сессии Заксобрания области предстоит утвердить и юридически оформить мероприятия по поддержке беженцев, которые в ближайшее время могут начать прибывать из ДНР и ЛНР в Новосибирскую область. Такое решение единогласно поддержали представители всех политических партий на совещании у губернатора, посвященном итогам заседания Совета безопасности РФ.

— В своих выступлениях представители партий говорили, что начат сбор средств для беженцев, для Донбасса, — рассказывает Владимир Карпов. — Важно придать этому импульс и организованный характер. Второе, что было обозначено: на сессии Заксобрания будет внесен этот вопрос, чтобы эту поддержку оформить юридически. Третье, сегодня основной поток беженцев идет на приграничные территории. Но мы готовимся, чтобы, как в 2014 году, обеспечить им достойный прием, содержание и помощь. Сегодня на собрании было единство понимания, единство мнения о поддержке того решения, на которое вышел глава государства. Оно было высказано.

Что породнило партии и правительство?

Глава региона Андрей Травников напомнил позицию президента РФ Владимира Путина, озвученную накануне в рамках заседания Совета безопасности РФ. Об этом по итогам совещания в комментарии Infopro54 рассказали вице-спикеры регионального парламента Владимир Карпов (КПРФ) и Наталия Красовская.

Как уже было сказано, позицию президента страны и губернатора области представители партий поддержали единогласно.

— Не время делиться на политические цвета, — приводит выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба руководства муниципалитета. — Мы должны осознать ту меру ответственности, которая ложится на всех нас. Объектом террора и геноцида стал, прежде всего, сам украинский народ. И сегодня цель этих решений — это спасение, безопасность мирного населения. И, безусловно, защита национальной безопасности России. Должен быть признан суверенитет ЛНР и ДНР на территории Луганской и Донецкой областей. Мы должны и обязаны подумать о судьбе всего украинского народа, который унижен, поставлен на колени националистической кликой.

В частности, как сообщает Владимир Карпов, его федеральные однопартийцы неоднократно ранее озвучивали главе государства ряд предложений, часть из которых и нашли отражение в президентском выступлении.

— То, что явно сложившимся фашистам на Украине будут давать более обоснованный отпор, — это ключевое звено в политике нашего государства и нашей партии, — говорит Карпов. — Да, риски очень серьезные. Но в политике такого уровня решений, которые бы не имели обратной стороны медали, не бывает. Что касается угроз, что раздаются, то дальше нельзя как-то отказываться от решительного вызова коллективному Западу. Решение подвело черту под теми огромными усилиями, которые наше государство предпринимало. Что касается экономики, социальной сферы нашей страны, то при глубоком подходе результат будет противоположный.

Против политики коллективного Запада и представляющего его интересы на Украине олигархата и крупного чиновничества высказывается и Наталия Красовская, о чем она заявила в своем выступлении на встрече губернатора с политиками.

— В России исторически сложилась одна из базовых ценностей: люди своих не бросают, — заявила вице-спикер редакции. — Сегодня мы видим реализацию этой ценности. Сегодня война стучится в двери. Это война не против украинского народа, а против сложившегося отношения к людям. Многие авиакомпании отказались летать на Украину, руководство страны начало эвакуировать капиталы, семьи олигархов и крупных чиновников. Россия начала эвакуировать из ДНР и ЛНР детей, женщин и стариков. Все политические силы обозначили свое решение оказать помощь, если в наш регион прибудут беженцы. Будем принимать участие во всех необходимых действиях по их поддержке.

В федеральном руководстве справороссов, как следует из партийного заявления, делают ставку на опережение событий.

— Вооруженные силы России должны быть готовы к любому варианту развития событий на юго-востоке Украины и проводить «упреждающие действия» для принуждения властей в Киеве к миру, — говорится в заявлении справороссов. — Мы сделаем все, чтобы ни один гражданин Российской Федерации не пострадал в случае перевода конфликта на Донбассе в «горячую» фазу и превращения его в войну со всеми вытекающими последствиями. Все предпринимаемые Западом попытки запугать Россию военными и любыми иными средствами являются тщетными.

Был ли выбор?

Опрошенные изданием эксперты, оценивая последствия сложившейся ситуации для России, заявляют об экономических рисках для населения. Однако причины рисков называют различные

— Главный вывод из вчерашнего выступления Путина мне кажется очевидным, — считает, в частности, управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. — Жить мы, россияне, станем хуже. В стране много лет нет экономического роста, и в свете происходящего он вряд ли возникнет. Никакие истерии и взрывы радостей экономике не помогут. Деньги и мозги бегут из России. Что ж, мы сами выбрали этот путь…

По мнению политолога Владимира Леонтьева, выбор у России был, мягко говоря, небольшой.

— Мы вынуждены считаться с обстановкой границ: лучше иметь рядом дружественную страну, чем ту, откуда будут происходить теракты, какие-то сомнительные личности, — говорит Леонтьев. — Поэтому признание ДНР и ЛНР — это нормально. Заключение договоров, которые последуют, — это тоже нормально. Да, войну не стоит допускать. Но не признавать ДНР и ЛНР, не оказывать им помощь — очень недальновидно. Эти ребята с противоположной стороны пытаются всяческими методами противостоять тому, чтобы экономика России укреплялась. Для них последние события — просто повод для этого: началось с Крыма, а закончилось вот так. Украина сейчас «сыпется», и господин Зеленский ведет неправильную политику, делая заявления о готовности к обороне.

Об ограниченности выбора говорит и кандидат политических наук, преподаватель магистерской программы НГУ «Прикладная политология» Надежда Пономаренко.

— Восточная часть Украины исторически входит в геополитические интересы РФ, — поясняет собеседник издания. — Эскалация напряженности очень высокая, мы пошли на крайние меры. США уже подписали санкционный пакет: ограничения на импорт и запрет на ведение деловых операций. Мы официально заявили, что будем оказывать военную помощь. Вводятся санкционные пакеты, что очень нежелательно для нашей экономики, это будет очень серьезный удар. Мы понимаем политические и экономические последствия, но с точки зрения геополитики выбора нам не оставили. Нельзя показывать слабость, будем идти до конца, хотя последствия будут не совсем приятными именно с экономической точки зрения.

Со своей стороны, Владимир Леонтьев заявляет, что санкции могут оказаться для российской экономики наименьшим злом.

— Прозвучало заявление, что пока основной инструмент давления на Россию — это санкции, — говорит политолог. — То есть пока хватает ума не военными действиями угрожать, а санкциями — не пускать какого-то бизнесмена или еще кого, еще что-то перекрыть — это пока их основное оружие. Они тоже не очень хотят, чтобы Европа втянулась в военные действия, у них тоже раздрай сплошь и рядом. Хочется надеяться на лучшее, на те же переговоры Путина и Байдена, на какие-то мирные силы, которые против боевых действий. Мы же не начинали никаких действий. Да, провели совместно с Беларусью учения — так их вдоль границ провели. Это правильно, мы показали, что у нас оборона начеку, у границ стоят вооруженные силы.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики». Эта тема вчера также обсуждалась на заседании Совета безопасности РФ. Сегодня это решение стало главной темой обсуждения в регионах.