В России в 2022 году появится первый серийный электромобиль

Первый серийный электромобиль появится в России до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Согласно концепции развития электротранспорта, общий объем производства электротранспортных средств в России до 2030 года превысит 730 тысяч единиц. К окончанию этого периода годовой объем достигнет 10%-ной доли от общего объема производства транспортных средств в России, это около 217 тысяч электромобилей.

Ранее сообщалось, что межведомственная комиссия признала ООО «Моторинвест» и ООО «Электромобили мануфэкчуринг рус» победителями конкурсного отбора на право заключения СПИК 2.0 по электромобилям.

Как отмечали в «Электромобили мануфэкчуринг рус» в январе, компания в 2022 году планирует выпустить электрогрузовик EVM PRO полностью российского производства. Производитель уже завершил проектирование завода, на котором будет выполняться сборка и выпуск электрогрузовиков. Планируется, что завод мощностью 1 тыс. единиц в год разместится в Москве.