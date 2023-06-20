Ребенку с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Первые подозрения, что мальчик особенный, отличается от других детей, возникли у родителей, когда Филиппу было полтора года.

— Он не выполнял простые просьбы, не откликался на имя, не повторял за нами ни слова, ни движения, часто случались затяжные истерики. Мы отдали сына в детский сад, пытались социализировать, но ничего не получилось: с детьми наш мальчик не играл, постоянно кричал и плакал. Тогда мы начали занятия по сенсорной интеграции, пошли к логопеду. И появились первые улучшения, Филипп заговорил! — рассказывает мама Филиппа Марина Дорофеева.

У ребенка детский аутизм, речь ограниченна, он не может полноценно общаться с близкими, взаимодействовать со сверстниками.

— Филипп нуждается в интенсивных занятиях по методу АВА-терапии, которые помогут ему в развитии речи и формировании важных жизненных навыков, позволят научиться обслуживать себя и обрести самостоятельность, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центр «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 213 032 рубля. Семья Филиппа не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— АВА-терапия не оплачивается государством, а для нас сумма за лечение велика. В семье работает только муж, я получаю выплату по уходу за ребенком-инвалидом. Просим у вас помощи! — просит Марина.

Помочь Филиппу можно по ссылке.