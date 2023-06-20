Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

Глава «Вагнера» Евгений Пригожин ждет результат переговоров руководства ЧВК «Вагнер» с новосибирскими властям по поводу места под полигон для подготовки военкоров. Об этом он сообщил в аудиофайле в телеграмм-канале своей пресс-службы.

— В Новосибирске будет полигон для подготовки не только военкоров, но и тех, кто хочет вступить в тероборону, грубо говоря, подготовиться прямо перед мобилизацией, — говорит Пригожин. — ЧВК «Вагнер» будет и дальше заниматься этим проектом. В рамках этого будет и школа военкоров, где они получат определённые навыки.

В настоящее время Пригожин является заместителем председателя попечительского совета медиагруппы «Патриот».

— Медиахолдинг и школа военкоров — это несколько разные вещи, — поясняет Пригожин. — Они существуют параллельно. Да, в планах всё это есть, мы этим занимаемся. Думаю, в ближайшие 2 месяца будут конкретные результаты. Бюрократия занимает длительное время.

Напомним, что Евгений Пригожин анонсировал создание школы-лагеря военкоров в Новосибирске во время посещения Краснодарского края в начале июня.

Ранее редакция сообщала о визите лидера «Вагнера» в Новосибирск.