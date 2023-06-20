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Экс-начальнику Центрального ОБЭП Новосибирска Александру Умерову продлили срок

  • 20/06/2023, 16:31
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Александру Умерову продлили срок
Он будет содержаться под стражей до 20 сентября.

Суд продлил срок содержания под стражей ранее работавшему начальником Центрального ОЭБиПК УМВД России Александру Умерову. Он будет содержаться под стражей до 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

Напомним, по версии следствия, экс-начальник ОБЭП за плату в особо крупном размере должен был проявить лояльное отношение к игорному бизнесу на подведомственной ему территории.

Ранее в новосибирском и районных ОЭБиПК прошли обыски, а начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску Андрей Хомин был доставлен для проведения следственных действий в управление СКР. В марте Хомин внезапно подал рапорт в связи с уходом на пенсию.

Ранее редакция сообщала о том, что в игорном заведении в Новосибирске силовики изъяли более 70 единиц техники. 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Центральной ОЭБиПК УМВД России уголовное дело продили срок Игорный бизнес взятка Александр Умеров


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