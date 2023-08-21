Ребенку с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Ваня Шахтуров родился раньше срока, и вскоре его родители поняли, что он отстает в физическом развитии.

— На восстановление и лечение мы тратим много сил и времени: занимаемся дома лечебной физкультурой, возим Ваню в бассейн, на реабилитацию, лечение в стационаре. В год сын начал переворачиваться, ползать, подниматься на четвереньки. Сейчас встает у опоры, понемногу уже может ходить с ходунками. Ваня сообразительный, жизнерадостный и любознательный, любит музыкальные занятия, поет песни, у него хороший слух. Шанс, что сын начнет ходить, есть! — рассказывает мама Вани Анна Шадрина.

Сейчас мальчика готовят к операции, которая поможет снять скованность в ногах, и Ване будет намного легче ходить. Очень важно сразу после операции начать реабилитацию.

— У Вани детский церебральный паралич, неврологические и двигательные нарушения. Ребенок нуждается в восстановительном лечении с помощью специальных методик. Цель лечения – формирование навыков координации и равновесия для выработки способности самостоятельной ходьбы, говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 577 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплата нам не по силам. Помогите, пожалуйста! — просит Анна.

Помочь Ване можно по ссылке.