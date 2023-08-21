В Новосибирске театр «Старый дом» будут реконструировать

Власти Новосибирской области подали заявку в Федеральную адресную инвестиционную программу для реконструкции театра «Старый дом». Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на директор театра Татьяну Ильину.

— Проект готов под ключ, он подан в федеральную инвестиционную программу. Наш проект был подан дважды — в программу «Реконструкции» и в программу «Инновации», и в декабре будут результаты, — подчеркнула Ильина.

Она отметила, что стоимость реконструкции — 1,6 млрд рублей.

Напомним, что Новосибирский музыкальный театр объявил аукцион на выполнение работ по реконструкции фасада здания театра. Начальная цена контракта — 29,6 млн рублей. Подрядчик должен приступить к работам сразу после подписания контракта. Окончание работ — не позднее 15 октября 2023 года. Гарантийный срок составляет — 5 лет. Общая стоимость строительства по сводному сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2022 года, составляет 31,7 млн рублей и включает в себя все затраты, связанные с капитальным ремонтом объекта, в том числе затраты на разработку ПСД, прохождение экспертизы и зимнее удорожание.

Театр «Старый дом» — Новосибирский государственный драматический театр, основан в Новосибирске в 1933 году.

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