«Технопром-2023» начинает работу в Новосибирской области

Электричество будущего, терапия онко-заболеваний «атомным взрывом», химические светящиеся вещества для смартфонов, а также вигглеры для СКИФа – эти и другие передовые разработки ученых новосибирских вузов и научных институтов, вошедшие в научно-популярный туристический маршрут, созданный в рамках Десятилетия науки и технологий в России, представили в нулевой день форума «Технопром-2023».

В рамках пресс-тура в Новосибирский Академгородок 21 августа журналисты посетили несколько научных учреждений – пунктов научно-популярного туристического маршрута Новосибирской области, созданного при поддержке правительства региона: Новосибирский государственный университет, Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики и Институт ядерной физики Г. И. Будкера СО РАН.

На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых. Путешественники увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, молодежную лабораторию, организованную по нацпроекту «Наука и университеты», химический светящийся «порошок» для создания экранов смартфонов, светодиодов и сенсоров для медицины, познакомятся с одомашненными лисами, выведенными в Институте цитологии и генетики СО РАН, а в Институте ядерной физики Г.И. Будкера СО РАН – увидят ядерный коллайдер, узнают о возможностях получения электричества в будущем, а также об инновационной терапии онкозаболеваний «атомным взрывом» с помощью установки бор-нейтронозахватной терапии и других разработках.

Также в ходе пресс-тура представители СМИ увидели оборудование, созданное для установки класса «мегасайенс» – источника синхротронного излучения СКИФ, который строится в наукограде Кольцово в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Представленные журналистам направления научных разработок будут в центре внимания международного форума технологического развития «Технопром-2023», который стартует в Новосибирской области уже завтра, 22 августа. Напомним, X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал губернатор Андрей Травников. Подробнее ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте «Технопрома-2023».