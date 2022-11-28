Ребенку с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Богдан Холодилов родился раньше срока, у него выявили поражение центральной нервной системы. Когда мальчику исполнился год, врачи поставили ему диагноз «детский церебральный паралич».

— После выписки из роддома начались бесконечные массажи, занятия плаванием, гимнастикой, обследования у разных специалистов. Но он сильно отставал в физическом развитии: не держал голову, не ползал, не садился. Вот уже три года мы регулярно возим сына в томский реабилитационный центр. Лечение здесь оказалось очень эффективным – Богдан становится физически сильнее, у него окрепли мышцы, улучшается эмоциональное состояние. Он стал общительнее, сообразительнее, заинтересовался играми, учится ползать. Но стоять и ходить пока не получается, — рассказывает мама Богдана Олеся Холодилова.

У Богдана тяжелые двигательные и неврологические нарушения. Мальчик нуждается в продолжении восстановительного лечения.

— Надо нормализовать патологический тонус мышц, развить координацию движений, мелкую моторику и речь, научить ребенка самостоятельно сидеть и передвигаться, говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 224 468 рублей. Семья Богдана не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Реабилитацию надо продолжить, а оплатить ее для нас большая проблема. Я не работаю, ухаживаю за сыном, зарплата мужа уходит на непрерывное лечение Богдана. Помогите сыну, пожалуйста! — просит Олеся.

Помочь Богдану можно по ссылке.

Фото из архива семьи