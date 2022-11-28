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В Новосибирске пройдет бесплатное обучение и ярмарка для соискателей «День МТС»

  • 28/11/2022, 12:49
телеком
Компания МТС приглашает жителей Новосибирска и области, ищущих работу, на «День МТС».

Он пройдет в среду 30 ноября в 10:00 в НГТУ по адресу: пр. Карла Маркса 20, корпус 1, этаж 1, «Точка кипения». Участников ждут интерактивные лекции и мастер-классы по успешному трудоустройству, а также ярмарка вакансий ― на площадке также можно будет узнать про стажировку и работу в компаниях Группы МТС и оставить заявку-резюме.

На социально-образовательный «День МТС» компания приглашает всех желающих ― безработных и заинтересованных в своем развитии жители, молодых специалистов и выпускников колледжей и вузов, а также соискателей с инвалидностью. Ведущие HR-консультанты и специалисты по подбору расскажут о рынке вакансий, стажерских программах и HR-инструментах поддержки соискателей компании, а также проведут мастер-классы для слушателей и поделятся лайфхаками для успешного трудоустройства.

В программе мероприятия представлены следующие образовательные треки:

  • Стажерские программы МТС
  • Видеорезюме: современный способ поиска работы
  • Интерактивные лекции: как найти работу мечты
  • Самопрезентация: практикум по прохождению собеседования
  • Нескучная лекция по финграмотности «Путешествие в цифровой мир»
  • Практика-игра невербального общения «Как найти общий язык с начальником и коллегами»
  • Индивидуальная консультация, а также интервью кандидатов

Для участия необходима обязательная регистрация по ссылке: количество мест ограничено! Регистрация продолжается до 28 ноября включительно.

«Сегодня наиболее востребованы такие оптимальные форматы общения с соискателями и будущими сотрудниками, как личные встречи и обмен опытом, поэтому мы проводим в Новосибирске наш «День МТС» в интерактивно-просветительском режиме. Прикладные лекции и мастер-классы по трудоустройству необходимы для понимания рынка вакансий и будущей работы. Участники мероприятия получают не только теоретические знания, но и множество таких актуальных практических навыков для успешного составления резюме, как видеовизитки и самопрезентация, опыт прохождения собеседования и коммуникаций в разновозрастном коллективе. При этом немаловажно, что современные бизнесы экосистемы МТС – отличная площадка для старта или развития карьеры», – рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«День МТС» — это мероприятие социальных возможностей, куда приглашаются заинтересованные в своем развитии жители региона, оставшиеся без работы. Главными темами бесплатных мастер-классов и тренингов станут: сложности и возможности рынка вакансий, самопрезентация: как вести себя на собеседовании, чтобы получить работу мечты, инструменты поддержки от МТС и т.д.

Возраст: 12+

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : телеком образование МТС


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