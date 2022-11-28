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В НГУ откроется IT-лаборатория для будущих нефтяников

  • 28/11/2022, 12:07
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В НГУ откроется IT-лаборатория для будущих нефтяников
Данный проект открывает дополнительные возможности как для студентов, так и для университета.

Заведующий лабораторией Дмитрий Тайлаков считает, что лаборатория может стать отличной площадкой для подготовки кадров нефтегазовой отрасли.

В рамках соглашения, подписанного Новосибирским Научно-техническим Центром (ННТЦ) с НГУ, студенты университета получат доступ к DARCY – универсальной платформе международного уровня, которая предлагает пользователю надежное ПО для сопровождения нефтегазодобычи.

— Наша компания предоставляет студентам НГУ доступ к программному обеспечению DARCY, которое позволит создать компетенции, востребованные в нефтяных и газовых компаниях. Соглашение о сотрудничестве с университетами – наш первый шаг. Также в планах проводить вебинары. Уверен, что такой всесторонний подход принесет результаты, — отметил технический директор ННТЦ Никита Каюров.

Кандидат технических наук, доцент Геолого-геофизического факультета НГУ и один из идейных вдохновителей создания лаборатории Владимир Ульянов подчеркнул, что данный проект открывает дополнительные возможности как для студентов как будущих соискателей, так и для университета как места развития технологического предпринимательства.

— Создание лаборатории в НГУ дает возможность молодым специалистам, заинтересованным в нефтегазовой отрасли, еще в процессе обучения попробовать поработать с реальными заказчиками, перенять опыт реальных инженеров, прокачать необходимые профессиональные навыки, — пояснил Владимир Ульянов.

Отмечается, что разработки ННТЦ применяются на предприятиях компаний-лидеров нефтегазовой отрасли: ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром нефть», ПАО НК «Роснефть», АО «РусВэллГруп» и других.

Фото редакции

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Рубрики : Образование Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : образование НГУ наука IT-лаборатория


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