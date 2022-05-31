Ребенку с сахарным диабетом 1-го типа требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

Матвей Федоров болеет диабетом уже три года. Началось все с того, что он стал быстро худеть, ослаб, ему хотелось ложками есть сахар.

— Я догадалась измерить ему глюкометром уровень глюкозы, и он оказался повышен. Срочно собрались к педиатру, и прямо от него Матвея увезли в реанимацию больницы. Там поставили диагноз «сахарный диабет», назначили инсулин и диету, рекомендовали регулярный контроль сахара. Мы измеряли его до десяти раз в сутки. Матвею было больно прокалывать пальцы, на них образовались шишки. Тогда я купила систему постоянного мониторинга глюкозы, которая сама делает замеры. Этот аппарат помогает вовремя отреагировать на изменение уровня глюкозы и избежать осложнений. Матвей сейчас на домашнем обучении, потому что пока не может сам делать себе уколы, и учится он на одни пятерки, — рассказывает мама Матвея Елена Федорова.

Болезнь протекает тяжело и нестабильно. Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня глюкозы с помощью аппарата, который своевременно выявляет отклонения и помогает вовремя корректировать терапию.

По словам Екатерины Гущиной, эндокринолога детской городской клинической больницы №1 (Новосибирск), использование системы мониторинга снижает риск возникновения микрососудистых осложнений, улучшает качество жизни ребенка.

По данным Русфонда, стоимость датчиков к системе непрерывного мониторинга глюкозы на год составляет 161 784 рубля. Семья Матвея не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Муж оставил меня с тремя детьми, сама я покупать датчики не в силах. Нужна ваша помощь! — просит Елена.

Помочь Матвею можно по ссылке.