Молоко за вредность

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Утвердить по согласованию с министерством здравоохранения РФ и федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко, — говорится в документе.

Как следует из проекта, в перечень вредных производственных факторов на рабочих местах вошли: химический (неорганические соединения, металлы), биологический (микроорганизмы-продуценты) и физический (ионизирующее излучение) факторы.

Вне зависимости от продолжительности рабочей смены, работник должен получить пол-литра молока в буфетах, столовых и других местах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

Распоряжение должно вступить в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.