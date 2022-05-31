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Молоко за вредность

  • 31/05/2022, 12:12
Автор:
Молоко за вредность
Перечень вредных производственных факторов, при которых работникам выдают бесплатное молоко, утвердило Министерство труда России.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Утвердить по согласованию с министерством здравоохранения РФ и федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко, — говорится в документе.

Как следует из проекта, в перечень вредных производственных факторов на рабочих местах вошли: химический (неорганические соединения, металлы), биологический (микроорганизмы-продуценты) и физический (ионизирующее излучение) факторы.

Вне зависимости от продолжительности рабочей смены, работник должен получить пол-литра молока в буфетах, столовых и других местах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

Распоряжение должно вступить в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Фото: pixabay.com — 1195798

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продукты питания Минтруд РФ законопроект


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