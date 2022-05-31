У мэрии новые разборки с крупным рекламным оператором

Рабочей группе по вопросам размещения наружной рекламы, созданной на базе постоянной комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству, предстоит разрешить спор мэрии и ГК «Дизайнмастер» по поводу законности размещения рекламным оператором конструкций со светодиодными экранами.

— По моей информации, с «Дизайн-мастером» заключены договоры на размещение «статики», — дал старт обсуждению вопроса участвующий в заседании группы депутат Заксобрания, зампредседателя транспортного комитета Дмитрий Макаров. — А на самом деле установлены видеоэкраны. Соответствует ли это действительности? Если да, то сколько таких конструкций?

— Нам тогда председатель комитета рекламы сказал: «Убирайте «статику», ставьте экраны, это можно, есть опыт других городов», — рассказывает Селезнев. — Ни в одном городе это проблемы не вызвало. Это вызвало проблемы только в Новосибирске. И когда Олег Владимирович (Хорошунов, начальник управления художественного облика города. — Ред.) пришел в 2020 году, он эту проблему знал и сказал: «Мы этот вопрос решим». Но на сегодняшний день так его и не решили.

Представитель рекламного оператора — гендиректор ООО «Рекламные технологии» (дочерняя компания ГК «Дизайнмастер») Сергей Селезнев подтверждает наличие светодиодных рекламных конструкций, как и документы, разрешающие часть из них. По словам руководителя компании, данный вопрос был урегулирован с комитетом по рекламе еще в 2015 году.

По словам директора «Рекламных технологий», опыт замены «статики» светодиодом уже внедрен в ряде российских городов, для этого достаточно лишь внести изменения в соответствующую документацию.

— Почему-то никто этого не хочет сделать — внести изменения в правила, где узаконить порядок технологической смены изображения, — говорит Селезнев. — Это сделано в Москве, Нижнем Новгороде. В большом количестве городов это реализовано. В той же Москве конфликт возник в 2013 году, там на 10 лет договоры. Вопрос по установке цифровых панелей проявился в 2016 году. В 2018 году там приняли поправки, и сейчас стоят экраны без каких-то торгов. А наши правила требуют.

В исполнительной власти мнения относительно законности и допустимости данного механизма разнятся.

— Возможность изменений в правила распространения наружной рекламы неоднократно обсуждали, — говорит замначальника департамента правовой и кадровой работы Анна Макарухина. — Теоретически такую возможность допускаем. При этом мы — участники совещаний — пришли к выводу, что если эти изменения вводить, они будут распространяться на новые экраны. В отношении уже имеющихся они действовать не будут.

Как считает ранее упомянутый Олег Хорошунов, с точки зрения закона механизм, предлагаемый рекламным оператором, недопустим.

— Я слушал все эти речи о том, что это возможно, что этот опыт есть в Москве, — заявляет чиновник. — Все это изучено с правовой службой горсовета, с правовой службой мэрии. Мы проводили совещания с федеральными агентствами, привлекали юридические службы. Это сделать невозможно. Это противоречит закону. Ни в какой Москве это сделано не было. Это все выдумки. С видеоэкранами кто-то что-то обещал узаконить. Это все разговоры. По закону эти экраны нужно привести в соответствие с действующими договорами. Если оператор этого сделать не способен, это сделает регулятор, причем в самое ближайшее время. Кому там кто что обещал — это все странные разговоры.

— Не хотелось бы, чтобы возникло ошибочное мнение, что есть борьба отрасли и чиновника, — говорит депутат. — Есть борьба отрасли, борьба депутатов, которые не могут смотреть на это безумие, против монополиста. Миллионы зарабатываются непонятно как. Провел работу: 53 конструкции де-юре заплатили по 25-30 тысяч за право зарабатывать на «статике», а фактически зарабатывают суммы немного больше. Грубейшим образом нарушается конкуренция в отрасли.

Хорошунова в споре с «Дизайнмастером» поддерживает депутат горсовета, председатель комиссии по наказам Александр Бурмистров.

Напомним, что между ГК «Дизайнмастер» и мэрией Новосибирска в лице управления художественного облика существует долгая история «любви», недавно обострившаяся вокруг ситуации с демонтажем рекламных конструкций на площади Калинина, где сейчас идут работы по установке памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Только после оперативного вмешательства вице-мэра Анны Терешковой ситуацию удалось разрулить и не доводить до судебных разбирательств.

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