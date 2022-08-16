Ребенку с врожденной мышечной дистрофией требуется вертикализатор

Снежана Овчинникова родилась недоношенной, первой из двойни, была слабой, плохо набирала вес, поздно начала удерживать голову. В семь месяцев ей сделали операцию – исправили вывих бедра. Но к году все ощутимей становилась задержка развития.

— Снежана не сидела, не пыталась вставать. Мы выполняли все рекомендации невролога – массаж, физиопроцедуры, лекарства, и сейчас дочка хорошо держит голову, сидит, но сама не встает – ее приходится поднимать. Может с опорой постоять совсем немного, пробует ходить в ходунках, но быстро устает, — рассказывает мама Снежаны Наталья Овчинникова. — Мы постоянно лечимся в реабилитационных центрах. Но для укрепления мышц дочке нужны постоянные занятия и в домашних условиях с помощью технических средств.

Врачи рекомендовали вертикализатор с поддерживающими и фиксирующими приспособлениями.

— У девочки врожденная мышечная дистрофия, она нуждается в регулярных реабилитационных занятиях в домашних условиях. Для этого требуется специализированный вертикализатор – тренировки в вертикальном положении помогут улучшить подвижность суставов, нормализовать кровообращение и работу внутренних органов, укрепить мышцы и предотвратить ортопедические осложнения. Мы рассчитываем на положительную динамику в развитии девочки и улучшение качества ее жизни, —говорит Елена Кацюба, травматолог-ортопед реабилитационного центра «Шагаем вместе» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость вертикализатора составляет 239 838 рублей. Семья Снежаны не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Такую модель государство не оплачивает, а нам он не по карману. Наши финансы истощены – в семье работает только муж, растим двух сестер-близнецов. Просим у вас помощи в оплате вертикализатора для Снежаны, — просит Наталья.

Помочь Снежане можно по ссылке.