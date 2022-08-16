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Центр охраны материнства и детства на Алтае подорожал на 30%

  • 16/08/2022, 13:32
Центр материнства и детства на Алтае
Еще весной удорожание составляло 13%.

Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, стоимость строительства хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства превысит 5 млрд. рублей.

— Мы приступили к строительству хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства. Это современный комплекс на 165 коек, с операционными, реанимационными палатами. Его стоимость совокупно оценивается в 5,1 млрд. рублей. Безусловно, введение его в эксплуатацию отразится на качестве медицинской помощи для детей, — подчеркнул Попов.

Стоит отметить, что изначальная стоимость строительства медучреждения вместе с медоборудованием составляла порядка 3,8 млрд. рублей. В апреле 2022 года она была скорректирована до 4,3 млрд. рублей.

Средства, необходимые для строительства были доведены из федерального бюджета, а софинансирование региона составило 225 млн. рублей.

Ранее Министерство здравоохранения региона сообщало, что в новом восьмиэтажном корпусе с площадью порядка 19 тыс. квадратных метров планируется разместить 165 коек хирургического, онкологического, травматологического, урологического, ортопедического и нейрохирургических отделений. С введением корпуса в эксплуатацию дети смогут получать помощь по нейрохиругическому профилю, не выезжая из Алтайского края. Сейчас такое лечение они получают в соседней Новосибирской области. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Стоит обратить внимание, что Попов ранее на одной из пресс-конференций уже отмечал, что это не единственный проект в крае, который потребует дополнительного финансирования при строительстве. Подорожание потребовало дополнительного выделения 70 млн рублей для строительства 17 фельдшерско-акушерских пунктов в 2022 году.

 

Ранее редакция сообщала, что на территории облбольницы Новосибирской области формируется кластер детской медицины. 

Иллюстрация Министерства здравоохранения Алтайского края

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Рубрики : Власть Медицина

Регионы: Алтай

Теги : Центр материнства и детства на Алтае медицина


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