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2,6 млн — реальная экономия при покупке квартиры в «Расцветай в Янино»

  • 16/08/2022, 14:35
новостройки новосибирска
При приобретении жилья в квартале «Расцветай в Янино» можно воспользоваться программой субсидирования по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке с господдержкой». Данное предложение действует на всю ассортиментную линейку квартир.

Есть вариант покупки квартиры по ставке от 1,1%* на первые 2 года, а при оформлении ипотечного кредита на весь период ставка составит 4%*. При использовании программы субсидирования в ГК «Расцветай» наценка на квартиры не формируется, стоимость остается неизменной как при покупке в ипотеку, так и за наличный расчет.

Покупая однокомнатную квартиру в квартале «Расцветай в Янино» по субсидированной программе с ипотечной ставкой на весь период  4%, вы экономите 2,6 млн.**

Квартал «Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1 Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

В портфеле ГК «Расцветай» ― 46 объектов. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла 1 место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв. м, 2738 квартир. Большинство проектов введены в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании. ГК «Расцветай» обладает одним из самых объемных земельных банков в Новосибирске. В активе ― участки под комплексное освоение и новые проекты, при этом в сферу интересов застройщика входят и другие привлекательные регионы России: Москва и Московская Ленинградская области. В объектах ГК «Расцветай» приобретены около 10 000 квартир. Более 5000 семей уже справили новоселье или делают ремонт.

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

новостройки в Новосибирскег. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 255-88-22
спб.гкрасцветай.рф
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*При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону +7 (383) 255-88-22
**Расчет действителен на момент публикации. Стоимость квартиры  ― 5 млн, 35 кв. м. ПВ ― 15% от стоимости квартиры. Срок ипотечного кредита ― 30 лет.
***Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.
ООО СЗ «Ирис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


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