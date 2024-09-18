Ребенок погиб при пожаре в Бердске

В результате пожара в городе Бердск Новосибирской области погиб 11-летний мальчик.
Возгорание произошло в частном двухэтажном доме на улице Маяковского.
Родителям и двум детям удалось покинуть горящее здание. Ещё одного двухлетнего малыша спасла соседка. Четвёртого ребёнка, который был без сознания, обнаружили сотрудники МЧС России.
Сейчас открытое горение уже ликвидировано, и в тушении принимают участие 10 специалистов и три единицы техники. Тушение продолжается.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность внутренней электрической сети дома.
– С пострадавшими будет работать психолог ГУ МЧС России по Новосибирской области, – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Следователем СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.
Ранее редакция сообщала о том, что огонь вспыхнул на территории завода по изготовлению сыров в Новосибирской области.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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