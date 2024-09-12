Огонь вспыхнул на территории завода по изготовлению сыров в Новосибирской области

В селе Здвинск Новосибирской области на улице Транспортная произошел пожар на территории завода по изготовлению сыров. Огонь вспыхнул в складском помещении.

– В результате пожара огнем повреждена кровля на площади около 2 500 квадратных метров, – говорится в сообщении МЧС Новосибирской области.

Согласно оперативной информации, из здания были эвакуированы 16 сотрудников.

Пострадавших нет.

В тушении очага возгорания участвовали 13 человек и 4 единицы техники.

– Причину пожара установят дознаватели МЧС России, – отметили в МЧС.

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