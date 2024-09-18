Четыре автобуса меняют схему движения из-за ярмарки в Новосибирске

В период проведения осенней сельскохозяйственной ярмарки в левобережной части Новосибирска будет ограничено движение автотранспорта и скорректированы схемы движения некоторых автобусных маршрутов.

— С 6.00 до 16.00 21 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от ул. Покрышкина до площади им. Карла Маркса, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

В связи с закрытием этой части дороги, общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам:

Автобус № 45 «Чемской бор — Центральный корпус»;

Автобус № 29 «Юго-Западный ж/м — ЖК «Акварельный»;

Автобус № 43 «Белые росы — Микрорайон «Чистая Слобода»;

Автобус № 60 «Ул. Дюканова — Затулинский ж/м».

Экипажи автобусов будут информировать пассажиров о временных изменениях в работе.

Ранее редакция сообщала о том, что у маршруток будет новая остановка в Советском районе Новосибирска.