Четыре автобуса меняют схему движения из-за ярмарки в Новосибирске

В период проведения осенней сельскохозяйственной ярмарки в левобережной части Новосибирска будет ограничено движение автотранспорта и скорректированы схемы движения некоторых автобусных маршрутов.
— С 6.00 до 16.00 21 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от ул. Покрышкина до площади им. Карла Маркса, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
В связи с закрытием этой части дороги, общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам:
Экипажи автобусов будут информировать пассажиров о временных изменениях в работе.
Ранее редакция сообщала о том, что у маршруток будет новая остановка в Советском районе Новосибирска.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru