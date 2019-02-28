«Речфлот» планирует в 2019 году перевезти 150 тыс пассажиров

Летом 2019 года ООО «Речфлот» планирует запустить новые маршруты до Бугринского пляжа, на Обское водохранилище — в село Боровое и Бердский залив — с пятницы по воскресенье. Сейчас под эти цели речники покупают новый теплоход и модернизируют уже имеющиеся. В общей сложности, в 2019 году компания планирует перевезти около 150 тысяч пассажиров — в 2018 около 130 тысяч. По словам руководителя компании Сергея Ковалева, добиться этих результатов планируется за счет увлекательных экскурсий.

—У нас очень популярны экскурсии «Шесть мостов», «Вечер на Оби», «Курс шлюзования». Плотно работаем с музеем города Новосибирска. Еще в прошлом году мы запустили совместный с кукольным театром проект «Кукольный театр на теплоходе». У нас серьезные планы на развитие. Значительного увеличения стоимости экскурсий не произойдет, — сообщает собеседник издания.

Как рассказала редакции замдиректора по организации зрителей «Новосибирского театра кукол» Анна Ощепкова, «Речфлот» в прошлом году обратился к коллективу театра с предложением сотрудничества. В рамках этого сотрудничества коллектив организовал для самых юных пассажиров увлекательную программу «Путешествие по волнам», включающую спектакль и интерактивное представление.

— Дети знакомятся с названиями рыб, которые обитают в реке, играют, много узнают для себя. Познакомиться с театром и нашей рекой им помогает главная героиня представления Обинушка. Вначале планировали выступления один, затем два раза в неделю, в итоге по заявкам вышли на три раза в неделю. Детям очень нравится наша программа, между ними даже перепалки бывают — кому сесть поближе, никто не разбегается по палубам.

В этом году, по словам Анны Ощепковой речь идет об организации детской развлекательной программы на теплоходе на два будних дня и два раза в выходные.

— Работаем с «Речфлотом» по гарантии. В этом году будем продолжать сотрудничество. Это и для «речфлотовцев» приток туристов, и для нас возможность представить наш театр, — говорит Ощепкова.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru