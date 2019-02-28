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«Речфлот» планирует в 2019 году перевезти 150 тыс пассажиров

Компания увеличит количество экскурсий, в том числе, в партнерстве с театрами Новосибирска.
  • 28/02/2019, 15:33
Автор: Евгения Серёгина
«Речфлот» планирует в 2019 году перевезти 150 тыс пассажиров

Летом 2019 года ООО «Речфлот» планирует запустить новые маршруты до Бугринского пляжа, на Обское водохранилище — в село Боровое и Бердский залив — с пятницы по воскресенье. Сейчас под эти цели речники покупают новый теплоход и модернизируют уже имеющиеся. В общей сложности, в 2019 году компания планирует перевезти около 150 тысяч пассажиров — в 2018 около 130 тысяч. По словам руководителя компании Сергея Ковалева, добиться этих результатов планируется за счет увлекательных экскурсий.

У нас очень популярны экскурсии «Шесть мостов», «Вечер на Оби», «Курс шлюзования». Плотно работаем с музеем города Новосибирска. Еще в прошлом году мы запустили совместный с кукольным театром проект «Кукольный театр на теплоходе». У нас серьезные планы на развитие. Значительного увеличения стоимости экскурсий не произойдет,  сообщает собеседник издания.

Как рассказала редакции замдиректора по организации зрителей «Новосибирского театра кукол» Анна Ощепкова, «Речфлот» в прошлом году обратился к коллективу театра с предложением сотрудничества. В рамках этого сотрудничества коллектив организовал для самых юных пассажиров увлекательную программу «Путешествие по волнам», включающую спектакль и интерактивное представление. 

 Дети знакомятся с названиями рыб, которые обитают в реке, играют, много узнают для себя. Познакомиться с театром и нашей рекой им помогает главная героиня представления Обинушка. Вначале планировали выступления один, затем два раза в неделю, в итоге по заявкам вышли на три раза в неделю. Детям очень нравится наша программа, между ними даже перепалки бывают — кому сесть поближе, никто не разбегается по палубам.

В этом году, по словам Анны Ощепковой речь идет об организации детской развлекательной программы на теплоходе на два будних дня и два раза в выходные.

 Работаем с «Речфлотом» по гарантии. В этом году будем продолжать сотрудничество. Это и для «речфлотовцев» приток туристов, и для нас возможность представить наш театр, — говорит Ощепкова.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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