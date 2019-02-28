Специалисты АО «РЭС» наращивают темпы установки антимагнитных пломб для борьбы с хищениями электроэнергии

В то время как добросовестные потребители стараются внедрять энергосберегающие технологии, другие пытаются снизить сумму платежа за электрическую энергию путем мошенничества и воровства. Одним из распространенных способов является установка специального магнита на прибор учета электрической энергии с целью уменьшения его показаний.

На территории Новосибирской области уже несколько лет ведется активная борьба с несанкционированным вмешательством в работу приборов учёта. В рамках реализации мероприятий долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии специалисты АО «РЭС» и АО «Новосибирскэнергосбыт» выполняют установку пломб и других знаков визуального контроля на приборы учета всех категорий потребителей (физических и юридических лиц).

За 2018 год совместными усилиями сетевой организации и гарантирующего поставщика антимагнитными пломбами оснащено более 214 264 приборов учета. В целом, на сегодняшний день на территории Новосибирской области опломбировано 466 939 приборов учета.

Эффективность применения антимагнитных индикаторов (пломб) для выявления фактов незаконного потребления электрической энергии постоянно подтверждается на практике. Так, за весь 2018 год сотрудники АО «РЭС» совместно с инженерами-инспекторами АО «Новосибирскэнергосбыт» зафиксировали 349 случаев срабатывания антимагнитных индикаторов либо нарушения целостности пломб. При этом больше всего нарушений было выявлено в зоне ответственности филиалов «Новосибирские городские электрические сети» и «Черепановские электрические сети». Во всех случаях потребителям по составленным контрольным актам был начислен существенный объем неучтенного потребления электроэнергии, который суммарно составил более 3,3 млн. кВт*ч!

Стоит отметить, что в 65% случаев незаконного потребления электроэнергии, выявленных при помощи антимагнитных индикаторов в 2018 году, нарушителями являлись жители индивидуальных жилых домов в частном секторе Новосибирска и районов Новосибирской области. Также среди недобросовестных потребителей встречаются индивидуальные предприниматели и юридические лица – субъекты малого и среднего бизнеса. Как правило, это представители розничной торговли или сферы технического обслуживания автомобилей.

В течение года было выявлено несколько таких нарушителей с внушительным объёмом неучтенного потребления. Например, некий гражданин К. из Колыванского района Новосибирской области открыл покрасочный цех и вел предпринимательскую деятельность, незаконно потребляя электроэнергию. Во время проверки специалистами филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» обнаружился факт срабатывания индикатора магнитного поля на приборе учета, установленном в цехе. Был составлен акт, в котором зафиксирован объем безучетного потребления в размере более 50 тыс. кВт*ч, что в денежном эквиваленте составило более 210 тыс. рублей. Еще большую «жадность» проявили собственник торгового павильона из Марусино и администрация гаражно-строительного кооператива, расположенного в Бердске. По фактам несанкционированного вмешательства в работу приборов учета на этих предпринимателей были оформлены акты о неучтенном потреблении электроэнергии на 64 и 84 тыс. кВт*ч соответственно.

К тому же нарушителям не стоит забывать, что повреждение пломб и (или) знаков визуального контроля помимо перерасчета по актам о неучтенном потреблении влечет наложение административного штрафа в порядке, предусмотренном статьями 7.19, 19.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Важным результатом планомерной работы по пресечению воздействия на приборы учёта является положительное влияние на повышение качества поставляемой потребителям электроэнергии. Невозможность использовать магнит и, тем самым, уменьшать показания прибора учёта заставляет недобросовестных потребителей расходовать электроэнергию не бездумно, как раньше, а более рационально – применяя существующие технологии энергосбережения. В итоге, объем несанкционированного потребления электроэнергии уменьшается, что приводит к снижению нагрузки на сети до расчетного уровня, а это, в итоге, обеспечивает бесперебойное и качественное электроснабжение добросовестных потребителей.

Учитывая вышесказанное, АО «РЭС» обращается к сознательным гражданам – если Вы стали очевидцем любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, установка мощных магнитов на счетчик и пр.) и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»