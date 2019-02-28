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Центральному пляжу готовят альтернативу

«Речфлот» формирует новые маршруты на лето 2019 года, чтобы закрыть потребность горожан в пляжном отдыхе.
  • 28/02/2019, 15:45
Автор: Евгения Серёгина
Центральный пляж может переехать к Бугринскому мосту
У любителей водных прогулок появится новый маршрут до Бугринского пляжа

Как рассказал редакции Infopro54 управляющий ООО «Речфлот» Сергей Ковалев, в этом году у любителей водных прогулок появится новый маршрут до Бугринского пляжа. По этому поводу уже достигнута договоренность с мэрией Новосибирска.

— Как известно, Центральный пляж в этом году будет закрыт в связи со строительством ЛДС. Поэтому мы намерены предложить горожанам альтернативу, чтобы они могли на теплоходах доезжать до Бугринского пляжа, там очень прилично, — пояснил Ковалев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть информацию о возможном закрытии Центрального пляжа комментировать отказался, отметив, что ему нужно уточнить информацию.

— Сейчас у нас есть более актуальные задачи. Нам нужно пройти паводковый период, —заявил мэр.

Конкурсы на строительство ЛДС скоро будут объявлены

Информация о том, что пляж «Наутилус» может быть закрыт из-за строительства ледовой арены появилась в СМИ в начале февраля. Об этом в группе «Искалеченный Новосибирск» «ВКонтакте» написал общественник Михаил Рязанцев. По его информации, на территорию строительства нужно насыпать примерно 1,5 млн тонн песка.

— Изначально эту проблему предлагалось решить намывом песка. По реке на баржах доставляется песок в подводное хранилище. В специально огороженный участок реки, между левым берегом и островом Отдыха, баржи будут его сгружать песок, откуда по трубе вместе с водой на участок закачают земснаряд. Другие варианты почти не рассматривались, — писал общественник. — Однако совершенно недавно появился другой проект: организовать хранение песка на берегу реки на территории городского пляжа. Выгружать баржи с песком на берег, а дальше на самосвалах везти до стройки. Это более дорогой способ, потому что с доставкой песка не решается проблема его уплотнения. Все равно придется качать огромные объемы воды с реки для приливки насыпаемого песка или использовать другие технические средства, что тоже стоит денег. Более того, требуется организовывать причал для барж, что в принципе уничтожит городской пляж. А недостающие объемы песка предлагается возить самосвалами по дорогам Новосибирска, что скажется на их состоянии.

Центральный пляж может переехать к Бугринскому мосту

На пресс-конференции, которая также прошла в начале февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил журналистам, что работа по реализации проекта строительства ЛДС не помешает гражданам, отдыхающим на Центральном пляже «Наутилус». По его словам, «предполагается, что подвоз песка будет осуществляться выше по течению».

Новый речной вокзал нужен для привлечения турпотока

Напомним, что компания ООО «Речфлот» на протяжении нескольких лет выступает с инициативой обустройства нового здания речного вокзала в Новосибирске с целью увеличения турпотока.

Центральный пляж «Наутилус» является самым популярным местом пляжного отдыха у новосибирцев, так как расположен в удобной транспортной доступности. Как правило, в летний сезон в городе и окрестностях работает 10-12 пляжей: «Звезда», «Наутилус», Центральный пляж Академгородка, «У моря Обского», Заельцовский и т.д.

Фото редакции 

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