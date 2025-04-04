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Редакция опровергает информацию о продаже «Тяжстанкогидропрессом» санатория под Новосибирском

  • 04/04/2025, 16:15
Автор: Юлия Данилова
Редакция опровергает информацию о продаже «Тяжстанкогидропрессом» санатория под Новосибирском
Статья была опубликована 1 апреля

«Сведения, опубликованные 01.04.2025г. в 10:00 на сайте infopro54.ru в статье «Тяжстанкогидропресс» продал базу отдыха под Новосибирском» (Удалена по требованию ПАО «Тяжстанкогидропресс») не соответствуют действительности. Совет директоров принял решение об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества. Указанный непрофильный актив база отдыха «Сосновый бор», которая расположена в Мошковском районе, рядом с рабочим поселком Станционно-Ояшинский, собственностью ПАО «Тяжстанкогидропресс» никогда не являлся.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 02.09.2022 заключено мировое соглашение, производство по делу №А45-14575/2021 о несостоятельности (банкротстве) должника — публичного акционерного общества «Тяжстанкогидропресс» прекращено. Судебный акт вступил в законную силу 08.12.2022.

Допэмиссия не завершена».

Редакция опровергает сведения о продаже санатория, о банкротстве завода и завершении допэмиссии.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес

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