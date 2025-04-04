На реках Новосибирской области началось весеннее половодье

На Оби началось весеннее половодье. Ледоход начался в верховьях Оби— реках Бия и Катунь. Кроме того, на Алтае произошло вскрытие рек Ануй, Чарыш, Алей и других, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

Он подчеркнул, что в 2025 году снега в горах Алтая меньше, чем в прошлом году. Это значительно влияет на ситуацию с паводком. Вскрытие и ледоход на малых реках в Новосибирской области, по его словам, ожидаются раньше среднемноголетних сроков на 4-10 дней.

— По прогнозу на реке Оби в районе города Новосибирска мы ожидаем уровни от 300 до 330 сантиметров от нуля графика гидропоста. Напомню, что первая опасная отметка у нас здесь на уровне 350−360 сантиметров от нуля графика. Там периодически затапливаются отдельные участки дачных поселков. Пока по прогнозу первой волны, при условии, сохранения графика регулирования водохранилища, предполагаем, что затопления посёлков не будет, — отметил эксперт.

Он добавил, что в целом в Новосибирской области максимальный уровень весеннего половодья ожидается в пределах нормы или чуть ниже. Так, на реке Бакса по прогнозам специалистов, он будет ниже нормы на 0,8 м. Однако, есть участки, где он переступит порог.

— На реках Карасук, Омь, Тартас и Тара уровни будут выше нормы на 0,8-1,2 м, но не везде они могут дойти до опасных отметок. Мы ожидаем, что в районе Черновки на реке Карасук и в районе села Северное на реке Тартас не исключено достижение опасных отметок с подтоплением прибрежных территорий населенных пунктов, переливы автодорог, — поделился прогнозом Алексей Крутовский.

По словам руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александра Дубовицкого, к 4 апреля сработка Новосибирского водохранилища для приема паводковых вод выполнена на 94%.

— Сегодня мы увеличили на 200 метров кубических секунд сброса, завтра тоже увеличим на 200 метров кубических секунд. Будем сбрасывать порядка 2 тысяч кубических метров воды в секунду. Это позволит нам в ближайшие дни выйти на уровень 18,5 метров по Балтийской системе. То есть водохранилище мы полностью подготовим к приему паводковых вод, — отметил он.

Александр Дубовицкий добавил, что предполагается, что во втором квартале в Новосибирское водохранилище поступит 27 куб. км воды. Это на 5 куб.км меньше, чем в прошлом (в 2024 году 32 куб. км)

Тем не менее, по данным Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, только со 2 апреля на дорогах региона зафиксировано 5 случаев перелива талых вод через проезжую часть. С начала паводкового сезона переливы зафиксированы в Ордынском, Искитимском, Мошковском, Коченевском, Усть-Таркском, Чулымском, Сузунском,Черепановском и Новосибирском районах.

В прошлом году половодье началось в регионе в первых числах апреля. Паводок дошел до области к концу первой декады. 6 апреля 2024 года в регионе ввели режим повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала о том, что более 200 домов в Новосибирске оказались в зоне риска подтопления из-за паводка. Талые воды также могут затопить около 40 участков городских дорог.