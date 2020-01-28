Новосибирская таможня перечислила в 2019 году в федеральный бюджет более 28 млрд рублей

По результатам деятельности за 2019 год Новосибирской таможней перечислено в федеральный бюджет 28,1 млрд рублей таможенных платежей – на 13,3 млрд рублей больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Отмечается, что основная доля от всей суммы пришлась на НДС (75%) и ввозную таможенную пошлину (18%). Сумма льгот по уплате таможенных платежей за 2019 год составила 698 млн рублей, на 165 млн больше, чем за 2018 год. Лидирующее место, по-прежнему, занимают льготы, заявленные при ввозе медицинских товаров – 37%.

В пресс-службе рассказали, что на 18% выросло количество участников внешней торговли, продекларировавших товары в Новосибирской таможне – в 2019 году почти 2,5 тыс. организаций осуществили экспортно-импортные операции со 146 странами мира. Крупнейшие страны-партнеры в торговле – Китай, США, Германия.

В числе перспективных технологий, способствующих увеличению скорости совершения таможенных операций, Новосибирской таможней активно развивается применение алгоритмов авторегистрации и автовыпуска деклараций на товары.

— В 2019 году Новосибирской таможней было зарегистрировано в автоматическом режиме 50% от общего количества деклараций на товары при импорте, 77% деклараций при экспорте товаров – почти в 2 раза больше, чем в 2018 году, — говорится в сообщении.

Также в 2019 году более 5 тысяч деклараций на товары были выпущены Новосибирской таможней в автоматическом режиме – в 5,5 раз больше, чем за 2018 год. Среднее время совершения таможенных операций от момента приема декларации до момента выпуска товара в этих случаях составило около 3-х минут.

Фото: pixabay.com, автор- velikorodov94