Регион направит 320 млн рублей на АПК и ЖКХ

Правительство Российской Федерации выделяет дополнительную дотацию для поддержки бюджета Новосибирской области в размере 320 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, после консультаций с министрами решено направить 200 миллионов рублей на дополнительную поддержку сельхозтоваропроизводителей, а именно на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений.

Он подчеркнул, что будет направлено финансирование и на начало работ по восстановлению системы водопонижения г. Оби.

— Администрация города Оби подтвердила готовность к началу этих работ – надо обеспечить финансирование, чтобы коллеги успели приступить к работам до начала зимы. Будут выделены средства и на решение задач в системе водоснабжения Бердска, а также – средства на субсидию жилищно-строительным кооперативам Новосибирска для подключения к коммунальным сетям нескольких проблемных объектов долевого строительства. По данным министерства строительства, выделение этих средств и подключение к сетям позволит в кратчайший срок завершить строительство четырёх проблемных домов в Новосибирске. Все эти решения необходимо принимать сейчас, не дожидаясь формирования бюджета 2021 года – это был основной аргумент при подготовке наших предложений. Попрошу министерство финансов и налоговой политики в течение этой недели довести дополнительно выделенные средства до органов власти и соответствующих учреждений, чтобы коллеги успели в этом году выполнить все работы, — подчеркнул глава региона.

Также средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации нового здания поликлиники в Краснообске. ПСД необходима для включения объекта в федеральную программу модернизации первичного звена в здравоохранении.

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