Этот сплав удалось получить еще в начале двадцатого века силами американского ученого.

Особенности и преимущества нихромовой проволоки

В состав нихромовой проволоки входит хром с никелем, а также второстепенные добавки. Ее используют в различных промышленных отраслях. Она представляет собой серебряные нити. Диаметр проволоки колеблется в пределах 0,1-7 мм.

Так проволока нихромовая купить которую можно по разумной стоимости, выпускается в мотках и катушках. В случае необходимости ее отмеряют и режут.

Нихром легкий материал, что позволяет его использования для изготовления различных электрических устройств. Проволока не утрачивает рабочих параметров при помещении в агрессивные среды. Хром способствует образованию пленки на материале, предохраняет его от неблагоприятного влияния внешних факторов.

Среди главных достоинств нихромовой проволоки можно выделить:

Стойкость к ржавчине. Повышенному сопротивлению удельному току. Нихромовая проволока при производстве каких-либо изделий расходуется более экономично, чем, например, стальная. Изделия из нихрома получаются легкими и компактными. Устойчивость к деформациям. Эластичность.

Нихромовая проволока не горит под воздействием высоких температур. За счет эластичных свойств, она без труда меняет форму.

Минус у нихромового сплава один и связан он с высокой стоимостью.

Применение

Проволока из нихрома используется в различных сферах. На ее основе делают спирали для электрических плит, нагревающие элементы в бойлерах. Без нихрома невозможно представить резку по дереву, выжигание.

Проволока из этого сплава чрезвычайно востребована при изготовлении деталей отопительных агрегатов, электродов для сварки, проводов.

Нихром является конструктивным элементом большинства бытовых приборов – ТЭНов электрочайников, бойлеров. Нихромовые нити востребованы и в медицине, ведь они не вызывают аллергических реакций.

Данный сплав жаропрочный и пластичный. Его можно встретить в конструкции паяльников, фенов, обогревателей, сварочных аппаратах, печах для сушки и обжига.

Характеристики нихромовой проволоки сделали ее чрезвычайно востребованной.

Фото с сайта Торгового дома металлических сеток