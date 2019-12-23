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Регион планирует к 2024 году экспортировать продукции АПК на сумму 440 млн долларов в год

Новые меры господдержки помогут повысить конкурентоспособность экспортеров продукции АПК
  • 23/12/2019, 12:10
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Меры государственной поддержки, предусмотренные в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», обсуждались на проведенном министерством сельского хозяйства Новосибирской области совещании с представителями региональных организаций-экспортеров, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко напомнил, что президентом страны поставлена задача по достижению российским АПК к 2024 году объемов экспорта на сумму в 45 млрд долларов.

— Наш регион должен выйти к 2024 году по параметрам экспорта на 440 млн долларов в год. Это более чем амбициозные планы, — подчеркнул министр. — Устанавливая такие показатели, государство, вместе с тем, дает и определенные преференции тем, кто производит экспортно ориентированную продукцию, активно завоевывает рынки. Эти меры позволят нашим предприятиям стать более конкурентоспособными, выпускать с участием мер господдержки больший объем продукции, расширить возможности своего дальнейшего развития.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Виктора Апанасенко, одним из механизмов государственной поддержки в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» является субсидирование из федерального бюджета затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом.

— Мера особенно актуальна для экспортеров нашего региона – в связи с его удаленностью от основных портов и пунктов перехода. В 2019 году десять организаций-экспортеров Новосибирской области подали документы на компенсацию, на общую сумму около 33 млн. рублей, — отметил Виктор Апанасенко.

В ближайшее время данная мера будет расширена: действие субсидии распространят на водный и автомобильный транспорт.

Кроме того, федеральный бюджет возмещает потери в доходах ОАО «РЖД» от установления льготных тарифов на перевозку зерна. Региональные экспортеры заинтересованы в субсидировании тарифов. Правительством Новосибирской области направляются соответствующие предложения в Минсельхоз РФ о внесении изменений в правила предоставления субсидий: продлить сроки действия льготных тарифов (сейчас они применяются только с февраля по август, а массовые перевозки зерна с октября по январь не подлежат возмещению), определять объемы вывоза зерна по согласованию с регионом, включить в перечень субсидируемой продукции семена масличных культур (рапса, льна, подсолнечника).

Другое направление поддержки экспортеров, на котором и было акцентировано внимание собравшихся — новая мера по льготному кредитованию предприятий, производящих экспортно ориентированную продукцию. Правила предоставления субсидий на механизм «льготного кредитования» утверждены постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 512.

Получателями льготных кредитов могут стать организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие как производство, так и переработку или реализацию сельскохозяйственной продукции (в том числе – группа взаимосвязанных компаний). Для получения льготного кредита на создание, реконструкцию, модернизацию конкурентоспособных производств продукции АПК, объектов агрологистической инфраструктуры, а также на пополнение оборотных средств, заемщику необходимо заключить с Минсельхозом России соглашение о повышении конкурентоспособности (СПК). СПК закрепляет обязательства заемщика по выполнению показателей экспорта продукции и обеспечению их ежегодного прироста.

Организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие отбор и заключившие СПК, имеют возможность получить в одном из уполномоченных банков льготный краткосрочный или льготный инвестиционный кредит по ставке от 1 до 5% годовых. Кроме того, они смогут воспользоваться рядом других мер господдержки, которые сейчас разрабатываются Минсельхозом РФ.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза

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