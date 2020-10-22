В Новосибирске открывается Bla Bla Bar

Проект Bla Bla Bar Novosibirsk начнет свою работу 23 октября, сообщили в компании. На открытии планируется «Парад барных концепций».
— Открытие такого проекта как «Bla Bla Bar» — это культовое событие не только для Новосибирска, но и всей России в целом. Такого не делал еще никто! Наши барные концепции подобраны так, чтобы удивлять и удовлетворять даже самого взыскательного клиента. «Alchemistry Bar», «Без вина виноватая», «Game Bar», «Vegas» и десятки других уникальных концепций — каждый обязательно найдет что-то свое. На регулярной основе планируем привозы исполнителей; проводить на нашей площадке различные ивенты, корпоративы и фестивали. Наша большая цель — стать центром притяжения и столицей барной культуры России, — рассказывает о проекте Андрей Васин, директор Bla Bla Bar Nobosibirsk.
Проект Bla Bla Bar — это международная сеть барных пространств. Действующие проекты находятся в Нур-Султане, Алматы, Москве, Челябинске и Екатеринбурге. Новосибирский «Bla Bla Bar» (ул. Депутатская 46, 2 этаж) займет площадь около 3 тыс. кв. метров и станет крупнейшим барным комплексом в России. В нем разместится 27 уникальных барных концепций, азиатская и европейская кухни, кальянная и караоке. На площадке также присутствует сцена, которая удовлетворяет 80% райдеров всех звезд. На входе осуществляется фейсконтроль, на мероприятия заранее объявляется дресс-код.
Фото предоставлено компанией
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