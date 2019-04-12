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Регион получит почти 500 млн рублей на переселение новосибирцев из аварийного жилья

Еще 20,61 млн рублей регион добавит в порядке софинансирования.
  • 12/04/2019, 19:08
Регион получит почти 500 млн рублей на переселение новосибирцев из аварийного жилья

Новосибирская область получит полмиллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Регион одним из первых в РФ подписал договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на реализацию региональной программы переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что платежное поручение о предоставлении финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения было передано губернатору региона сразу после подписания договора с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Согласно договору, Новосибирская область получит 491,68 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 20,61 млн рублей. Указанные средства направят на переселение 677 человек из 261 аварийного жилого помещения, общей площадью 11,39 тыс. кв.м. Данный этап программы будет реализовываться на территории девяти муниципальных образований региона. Первые средства поступят в регион на следующей неделе. Это позволит уже в ближайшее время начать проведение конкурсных процедур.

В пресс-службе рассказали, что губернатор поставил перед региональным министерством задачу: уже в этом году на территории сельских муниципальных районов внедрить в практику строительство жилых домов в рамках программ с бюджетным финансированием по утвержденным типовым проектам, что позволит исключить проблемы с некачественным проведением строительных работ.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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