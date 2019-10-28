Характерные признаки артрита и артроза

Артрит регистрируется при поражении суставов при наличии воспалительного процесса в организме. Артроз или остеоартроз возникает при нарушении обмена веществ, исключающем полноценную доставку к костям и суставам необходимых питательных веществ, микроэлементов.

Симптоматика

Воспалительный процесс при артрите поражает не только сустав, но и околосуставные ткани, провоцируя их покраснение, отечность. Болевой синдром, развивающийся при патологии, чаще возникает в состоянии покоя, в ночное время. Физическая активность позволяет снизить интенсивность проявления неприятных ощущений. Боль носит приступообразный характер. В список сопутствующих симптомов входит:

вялость, быстрая утомляемость;

ухудшение аппетита, снижение массы тела;

общее недомогание.

Артроз регистрируется при разрушении сустава, поэтому интенсивность болевых ощущений напрямую зависит от размера физических нагрузок. В состоянии покоя боль полностью отступает или заметно ослабевает. Отсутствие своевременного лечения приводит к таким изменениям, как деформация сустава, снижение его подвижности. Характерным признаком артроза считается появление хруста в больном суставе при движении.

Предрасположенность

В большинстве случаев заболевания регистрируются у людей пожилого возраста. Естественный износ хрящевой ткани и снижение иммунитета делает их уязвимыми перед патологиями. У молодых людей артрит развивается при аутоиммунных нарушениях, заставляющих защитную систему организма разрушать собственные клетки.

Артроз возникает при дистрофических изменениях в хрящевой ткани в результате высоких физических нагрузок, дефицита необходимых микроэлементов. В группу риска входят люди:

ведущие малоподвижный образ жизни;

страдающие от избыточного веса;

чья профессиональная деятельность связана с поднятием тяжестей.

Артроз носит наследственный характер, часто выявляется у спортсменов.

Профилактика

Защититься от артрита помогает своевременное лечение всех инфекционных заболеваний в соответствии с рекомендациями врача. Прерванный терапевтический курс повышает риск формирования у возбудителя устойчивости к препаратам, позволяя ему поразить новые участки в организме. Лучшей защитой от артроза считается регулярная дозированная нагрузка и правильное питание. В список профилактических мероприятий входит:

контроль массы тела;

ношение удобной свободной обуви;

предупреждение переохлаждения стоп;

выполнение утренней гимнастики;

занятие йогой.

При появлении болезненных ощущений в суставах необходимо немедленно обратиться за консультацией к лечащему врачу, чтобы не позволить патологии прогрессировать.