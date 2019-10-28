Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Характерные признаки артрита и артроза

  • 28/10/2019, 12:29
Артрит и артроз являются патологиями опорно-двигательного аппарата.

Артрит регистрируется при поражении суставов при наличии воспалительного процесса в организме. Артроз или остеоартроз возникает при нарушении обмена веществ, исключающем полноценную доставку к костям и суставам необходимых питательных веществ, микроэлементов.

Симптоматика

Воспалительный процесс при артрите поражает не только сустав, но и околосуставные ткани, провоцируя их покраснение, отечность. Болевой синдром, развивающийся при патологии, чаще возникает в состоянии покоя, в ночное время. Физическая активность позволяет снизить интенсивность проявления неприятных ощущений. Боль носит приступообразный характер. В список сопутствующих симптомов входит:

  • вялость, быстрая утомляемость;
  • ухудшение аппетита, снижение массы тела;
  • общее недомогание.

Артроз регистрируется при разрушении сустава, поэтому интенсивность болевых ощущений напрямую зависит от размера физических нагрузок. В состоянии покоя боль полностью отступает или заметно ослабевает. Отсутствие своевременного лечения приводит к таким изменениям, как деформация сустава, снижение его подвижности. Характерным признаком артроза считается появление хруста в больном суставе при движении.

Предрасположенность

В большинстве случаев заболевания регистрируются у людей пожилого возраста. Естественный износ хрящевой ткани и снижение иммунитета делает их уязвимыми перед патологиями. У молодых людей артрит развивается при аутоиммунных нарушениях, заставляющих защитную систему организма разрушать собственные клетки.

Артроз возникает при дистрофических изменениях в хрящевой ткани в результате высоких физических нагрузок, дефицита необходимых микроэлементов. В группу риска входят люди:

  • ведущие малоподвижный образ жизни;
  • страдающие от избыточного веса;
  • чья профессиональная деятельность связана с поднятием тяжестей.

Артроз носит наследственный характер, часто выявляется у спортсменов.

Профилактика

Защититься от артрита помогает своевременное лечение всех инфекционных заболеваний в соответствии с рекомендациями врача. Прерванный терапевтический курс повышает риск формирования у возбудителя устойчивости к препаратам, позволяя ему поразить новые участки в организме. Лучшей защитой от артроза считается регулярная дозированная нагрузка и правильное питание. В список профилактических мероприятий входит:

  • контроль массы тела;
  • ношение удобной свободной обуви;
  • предупреждение переохлаждения стоп;
  • выполнение утренней гимнастики;
  • занятие йогой.

При появлении болезненных ощущений в суставах необходимо немедленно обратиться за консультацией к лечащему врачу, чтобы не позволить патологии прогрессировать.

Популярное с сайта

Участники А:СТАРТ на финишной прямой

Участники А:СТАРТ на финишной прямой

28/10/2019, 13:40
Защиты инновационных проектов пройдут 14 ноября.

Горэлектротранспорт потратит на модернизацию трамвайных вагонов более 185 млн рублей

28/10/2019, 13:38
Модернизации подлежат десять вагонов.
В Новосибирске начал работу II Сибирский медиафорум

В Новосибирске начал работу II Сибирский медиафорум

28/10/2019, 13:25
Участники мероприятия обсуждают последние тенденции медиасферы, а также поиск путей решения проблем и направлений развития отрасли.

Актуальный разговор

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Все материалы
Новости

Медиарынок: условия выживания

28/10/2019, 18:03

В Новосибирске утвержден новый базовый тариф на наружную рекламу

28/10/2019, 16:53

В НГТУ НЭТИ создана лаборатория по разработке малых партий микроэлектронной техники

28/10/2019, 16:09

Аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание

28/10/2019, 15:42

Расскажет о качестве воздуха приложение российских разработчиков

28/10/2019, 14:20

Участники А:СТАРТ на финишной прямой

28/10/2019, 13:40

Горэлектротранспорт потратит на модернизацию трамвайных вагонов более 185 млн рублей

28/10/2019, 13:38

В Новосибирске начал работу II Сибирский медиафорум

28/10/2019, 13:25

Дешевле только даром: названа самая низкая ставка по ипотеке

28/10/2019, 12:57

Регион сохраняет лидерство по объему рынка подержанных автомобилей

28/10/2019, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Морское трио в сборе

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска