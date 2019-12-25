Регион вошел в топ-10 по числу подержанных автомобилей

Только Новосибирская область – единственная из регионов Сибирского федерального округа вошла в рейтинг территорий с самым большим количеством подержанных автомобилей. Регион занял 10 позицию в топ-10 регионов России по объему рынка легковых автомобилей с пробегом (за период с января по ноябрь 2019 года). Рынок таких машин в Новосибирской области вырос на 0,6%. За отчетный период текущего года было куплено 122,3 тысяч штук авто (в 2018 году – 121,5 тыс. шт.). Наш регион занимает долю рынка 2,47% от числа всех подержанных машин в России.

Крупнейшим вторичным рынком среди субъектов РФ является Подмосковье, где за отчетный период было перепродано 314,5 тыс. машин, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Второе место занимает Краснодарский край с результатом 239,2 тыс. подержанных машин (-1,4%). Замыкает тройку лидеров Москва (235 тыс. шт.), где в январе – ноябре зафиксирован максимальный в рейтинге спад вторичного рынка (-10,4%). В целом на долю этих трех регионов приходится 16% от общего объема перепродаж автомобилей в стране.

По данным аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что чуть ниже (-0,3%) показателя за аналогичный период прошлого года.

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