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Первая очередь «СКИФа» реализуется годом раньше запланированных сроков

Такое распоряжение дал президент РФ.
  • 25/12/2019, 20:29
Автор: Евгения Серёгина
ЦКП «СКИФ»
«В СО РАН уже приступили к подготовке производственной базы».

Вместо 2024 года первая очередь Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») будет введена в эксплуатацию в конце 2023 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Ранее сроком сдачи первой очереди объекта значился 2024 год. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

 Президент поставил очень жесткие сроки, они даже сокращены,  говорит губернатор.  Если раньше наши ученые ориентировались на ввод первой очереди в 2024 году, то сегодня определена абсолютно конкретная дата  31 декабря 2023 года.

Наряду с сокращением сроков ввода объекта, по словам губернатора, ученые нарастили его технические параметры.

 Это решение принципиального по техническим параметрам меганаучного объекта проведено на уровне правительственной комиссии в конце лета,  сообщает глава региона.  Технические параметры объекта в ходе проработки нашими учеными увеличены. Ученые из институтов СО РАН, в первую очередь, из Института ядерной физики, приступили к подготовке производственной базы. Жесткие сроки изготовления элементов узлов могут позволить уже сейчас фактически начать отсчет.

В настоящее время произведен отбор проектной организации и идет оформление договоров и других документов. В планах предстоящего года  выполнение проектно-сметной документации и начало строительно-монтажных работ, уже есть понимание по их финансированию со стороны федерального центра.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске  флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Объект ЦКП «СКИФ» представляет собой единый комплекс зданий, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение международных научных исследований на пучках синхротронного излучения. Источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. В 2024 году на «СКИФе» планируется начать проведение международных научных исследований.

Фото с сайта СКИФа

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