«РЭС» усилило контроль за электроснабжением перед новогодними праздниками

Не допустить в предстоящие праздники перерывов в электроснабжении потребителей — главная задача АО «Региональные электрические сети» («РЭС»), которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области. Даже если технологические нарушения все же произойдут — энергетики всегда готовы незамедлительно принять меры по их устранению в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба компании.

— В каждом филиале «РЭС» на круглосуточном дежурстве будут находиться диспетчеры, бригады электромонтеров, ответственные технические специалисты и руководители, — уточняют в компании. — Общая численность дежурного персонала составит 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в любое время могут быть дополнительно привлечены 205 бригад и 265 единиц техники, находящихся в полной готовности реагировать на любые аварийные ситуации.

В то же время «РЭС» напоминает потребителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности при обращении с электроприборами и при нахождении вблизи электроустановок.

— К сожалению, именно в праздничные дни, которые сопровождаются длительными выходными, происходит всплеск случаев нарушения этих правил, что приводит к возникновению аварийных ситуаций, — констатируют эксперты «РЭС». — Как известно, в нашей стране есть замечательная традиция — встречать Новый год запусками фейерверков. Однако это красивое и захватывающее зрелище может быть весьма опасным.

В «РЭС» подчеркивают, что особое внимание нужно обращать на выбор места запуска пиротехнических изделий — его можно осуществлять лишь на открытых пространствах, в отсутствие расположенных поблизости строений, инженерных сооружений и деревьев. Абсолютно недопустим запуск фейерверков в охранных зонах воздушных линий электропередачи — непосредственно под ЛЭП или в пределах 10-25 м от них (в зависимости от класса напряжения).

— Неудачный запуск новогодних салютов вполне может привести не только к аварийному отключению электроснабжения потребителей (социально значимых объектов или жилых домов, в том числе того, в котором проживают сами нарушители), но и к более тяжелым последствиям — короткому замыканию и последующему обрыву провода, который, упав на землю, может нести смертельную опасность, — предупреждают в компании. — К месту обрыва категорически запрещено приближаться, о случившемся следует незамедлительно сообщить по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции (ТП), либо по телефону 112.

Время новогодних каникул также характеризуется значительными нагрузками на электрические сети, так как праздничные хлопоты сопровождаются повсеместным использованием различных электроприборов. Многие люди на праздники выезжают за город, где активно используют электрообогреватели. В итоге дни перед Новым годом и сама новогодняя ночь, как правило, становятся периодом максимального потребления электроэнергии в году.

— Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а ее значительное превышение способствует возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чревато не только массовыми отключениями потребителей, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий, — поясняют в компании. — В практике оперативных служб «РЭС» уже были подобные случаи, когда из-за несознательного поведения отдельных граждан в новогоднюю ночь без света оставались их соседи. Но благодаря усилиям энергетиков, находящихся на круглосуточном дежурстве даже в праздничные дни, электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено.

«РЭС» призывает потребителей (в особенности жителей частного сектора, дачных домов) перед праздниками проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, принять меры для безопасного энергоснабжения и резервирования источников питания для автономных систем отопления (например, путем установки дизельного генератора). В случае аварийных отключений электроснабжения такая мера позволит избежать выхода из строя отопительного оборудования, тем самым сохранив в вашем доме комфортную температуру и не нарушив праздничную атмосферу.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Фото и видео предоставлено пресс-службой компании