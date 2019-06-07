Региональную федерацию самбо возглавил Станислав Колесников

Сегодня министру физической культуры и спорта Новосибирской области был представлен новый президент региональной федерации самбо. Им стал Станислав Колесников, который до этого занимал пост вице-президента федерации, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.

Выборы нового руководителя региональной федерации прошли на конференции в Доме самбо, которая состоялась 29 мая. Делегаты конференции открытым голосованием единогласно выбрали президентом Станислава Колесникова, а вице-президентом Сергея Карпова.

Фото: пресс-служба регионального минспорта