В мэрии создан комитет охраны окружающей среды

— По моему поручению в структуре департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города создан комитет охраны окружающей среды, — написал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в соцсетях.

Главой комитета назначена Мария Сидорова, ранее занимавшая должность начальника отдела охраны окружающей среды.

— Считаю, что жители города должны быть обеспечены актуальной информацией о состоянии окружающей среды, качестве воздуха, поверхностных вод, почв, и о соблюдении экологических норм предприятиями города. Комитет будет обобщать и анализировать все эти данные, и предлагать решения, как улучшить ситуацию, — отмечает мэр города.