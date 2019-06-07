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Сибирский ботсад тестирует экзотические культуры в регионах РФ

Некоторые растения с полезными свойствами уже включены в госреестр и могут выращиваться сельхозпредприятиями в открытом грунте.
  • 07/06/2019, 18:55
Автор: Евгения Серёгина
Сибирский ботсад тестирует экзотические культуры в регионах РФ
Выведенные в Сибири сорта, выращиваются за 2-3 месяца.

 Наши растения способны на ранних этапах предупреждать серьезные заболевания,  рассказал на пресс-конференции в ТАСС старший научный сотрудник Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН Юрий Фотев.  Это вигна спаржевая, момордика, хауттюйния, китайская брокколи, кивано и другие. Эти сорта впервые выращены в России. Они включены в соответствующий реестр и рекомендованы к употреблению.

В 2017 году, как рассказывает Фотев, по инициативе сибирских ученых был заключен 8-сторонний договор. Его участники — ЦСБС СО РАН, ИЦиГ СО РАН, Никитский ботсад (Крым) и другие научные организации— провели работы по изучению изменчивости содержания культур при выращивании в разных регионах.

 Интересные данные были получены по вигне,  говорит Фотев.  Самым устойчивым является сорт «Сибирский размер». Сорта, которые были выведены в Сибири, обладают преимуществом  коротким вегетационным периодом. Период выращивания вкладывается в 2-3 месяца. Наши технологии позволяют использовать эти культуры в разных условиях.

Кроме вегетативных свойств экзотические питомцы ботанического сада демонстрируют и уникальные медикаментозные качества. В частности, как приводит пример ученый, вигна способна выводить радионуклиды из организма. Такие же свойства есть и у жимолости. Кроме того, вигна способна полноценно закрывать основные пищевые потребности человеческого организма. Выращенная по сибирским технологиям вигна сейчас получила распространение на Алтае в открытом грунте. И, по словам Фотева, у столь экзотической культуры неплохие перспективы на территории России.

 Сейчас в госреестре 18 сортов вигны вместо двух, что предполагает рост не только объема семеноводства, но и посевной площади. Другими учреждениями и частными компаниями она пока не выращивается, говорит старший научный сотрудник ботсада СО РАН.  При наличии интереса можем сформулировать предложения на федеральном уровне по ее распространению, как и других культур, и использованию в реализации программы функционального питания.

Что касается других культур, то они также демонстрируют уникальные, полезные для человека свойства. В частности, по словам Фотева, кивано накапливает в организме значительное количество магния, цинка и, по оценкам экспертов, оказывает противовоспалительное действие. Момордика нормализует содержание сахара в крови, борется с онкоклетками. Сейчас культура широко исследуется за рубежом, а один из ее сортов рекомендован для выращивания в России. Китайская брокколи способна накапливать в организме вещества, оказывающие антиканцерогенное действие.

В настоящее время дендрарий и лесопарк Центрального Сибирского ботанического сада насчитывают 400 видов, 166 форм и гибридов, коллекции кормовых растений — 270 видов, лекарственных и пряно-ароматических — 350 видов, редких и исчезающих — более 100 видов, декоративных — 428 видов, пищевых — 197 видов. В оранжереях представлено более 3000 видов тропических и субтропических растений. Имеется гербарий, насчитывающий 550 тысяч гербарных листов, и семенотека, содержащая семена 1220 видов; коллекция лишайников и грибов.

Фото сообщества Центрального Сибирского ботанического сада соцсети ВКонтакте

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