Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

Выявлено 205 повреждений и дефектов.
  • 12/08/2019, 13:05
Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

С начала 2019 года в Новосибирске теплоэнергетики Сибирской генерирующей компании выполнили диагностику и оценку технического состояния 544,4 километров тепловых сетей на более 2000 участках.  Эти работы выполнены с использованием методов неразрушающего контроля, пояснили в пресс-службе СГК.

— Как правило, теплоэнергетики в своей работе используют несколько методов и приборов для точного определения места дефекта, места утонения металла: акустическая томография, ультразвуковая толщинометрия, метод бесконтактной магнитометрической диагностики, осмотр внутренней поверхности трубопроводов, выявление мест порывов трубопроводов с помощью телеинспекции и другие, — перечисляют в пресс-службе компании.

В этом году обследование теплосетей методами неразрушающего контроля выявило 205 повреждений и дефектов.

С середины июля, пока в тестовом режим, тепломагистрали Новосибирска обследует новый прибор — робот-сканер. С помощью телеуправляемого диагностического комплекса теплосетевое подразделение СГК проводит внутритрубную диагностику сетей города. Благодаря современным методам обследования теплосетей удается обнаруживать дефект до того, как он проявил себя и повлек серьезные последствия в виде аварий и отключений. Критичные дефекты энергетики устраняют сразу после обнаружения. Анализ полученной информации о состоянии трубопроводов позволяет более эффективно планировать ремонты на последующие годы.

Напомним, в этом году СГК меняет в городе 5 километров магистральных сетей в рамках капитального ремонта, 22 километра сетей — в рамках текущего. На подготовку теплосетей к зиме компания направляет 721 миллион рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СГК

Популярное с сайта

Роспотребнадзор: «Доля фальсификата в молочных продуктах всего 2,3%»

Роспотребнадзор: «Доля фальсификата в молочных продуктах всего 2,3%»

09/08/2019, 20:27
Производители и эксперты считают, что намного больше.
На Михайловской набережной открылось новое колесо обозрения

На Михайловской набережной открылось новое колесо обозрения

09/08/2019, 16:05
В процессе реализации проекта он подорожал на 40%.
Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

09/08/2019, 13:54
Высокотехнологичные комплексы, прежде всего, охватят гостевые маршруты Новосибирска и «Академгородок 2.0».

Актуальный разговор

Никто не спорит — реформа отрасли назрела

«Никто не спорит — реформа отрасли назрела»

Все материалы
Новости

Региональные перевозки в Толмачево выросли на 21%

12/08/2019, 13:12

В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

12/08/2019, 12:28

Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

12/08/2019, 12:11

Экоуроки на озере «Утиное гнездо»

12/08/2019, 11:58

Нелегальные кредиторы охотно «берут в работу» маткапитал

12/08/2019, 11:43

Роспотребнадзор: «Доля фальсификата в молочных продуктах всего 2,3%»

09/08/2019, 20:27

На Михайловской набережной открылось новое колесо обозрения

09/08/2019, 16:05

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

09/08/2019, 13:54

«Новосибирскавтодор» снова выходит на улицу Титова

09/08/2019, 11:26

«Ростелеком» в Новосибирске в 2019 году модернизировал сети для 480 абонентов

09/08/2019, 10:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска