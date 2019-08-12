Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

С начала 2019 года в Новосибирске теплоэнергетики Сибирской генерирующей компании выполнили диагностику и оценку технического состояния 544,4 километров тепловых сетей на более 2000 участках. Эти работы выполнены с использованием методов неразрушающего контроля, пояснили в пресс-службе СГК.

— Как правило, теплоэнергетики в своей работе используют несколько методов и приборов для точного определения места дефекта, места утонения металла: акустическая томография, ультразвуковая толщинометрия, метод бесконтактной магнитометрической диагностики, осмотр внутренней поверхности трубопроводов, выявление мест порывов трубопроводов с помощью телеинспекции и другие, — перечисляют в пресс-службе компании.

В этом году обследование теплосетей методами неразрушающего контроля выявило 205 повреждений и дефектов.

С середины июля, пока в тестовом режим, тепломагистрали Новосибирска обследует новый прибор — робот-сканер. С помощью телеуправляемого диагностического комплекса теплосетевое подразделение СГК проводит внутритрубную диагностику сетей города. Благодаря современным методам обследования теплосетей удается обнаруживать дефект до того, как он проявил себя и повлек серьезные последствия в виде аварий и отключений. Критичные дефекты энергетики устраняют сразу после обнаружения. Анализ полученной информации о состоянии трубопроводов позволяет более эффективно планировать ремонты на последующие годы.

Напомним, в этом году СГК меняет в городе 5 километров магистральных сетей в рамках капитального ремонта, 22 километра сетей — в рамках текущего. На подготовку теплосетей к зиме компания направляет 721 миллион рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СГК