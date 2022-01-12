Региональные власти высоко оценили уровень корпоративных коммуникаций АО «РЭС»

Пресс-служба системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области ежегодно принимает участие в этом профессиональном соревновании и неизменно становится его победителем.

В 2021 году на региональный конкурс поступило более 10 проектов от крупнейших отраслевых компаний – АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» и ООО «УК «Сибантрацит».

В частности, отделом по связям с общественностью электросетевой организации было подано 7 заявок в 6 номинациях. Представленные проекты затрагивали практически весь спектр направлений деятельности компании – от популяризации здорового образа жизни и профилактики электротравматизма до внедрения передовых технологий для развития клиентских сервисов и модернизации электросетей.

По решению конкурсной комиссии, в каждой номинации лучшими были признаны проекты пресс-службы АО «РЭС». По результатам конкурса руководству компании были вручены 6 дипломов за 1 место и 1 диплом за 2 место, а также Благодарственное письмо министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области за освещение развития топливно-энергетического комплекса, популяризацию профессий энергетической отрасли и всестороннее информирование широких слоев населения.

На торжественной церемонии награждения начальник отдела энергетики управления систем жизнеобеспечения профильного регионального ведомства Елена Афанасьева отметила, что компания всегда активно участвует в конкурсе «МедиаТЭК» как на федеральном, так и региональном этапах и добивается самых высоких результатов.

Кроме того, предприятию была вручена «Благодарность» министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области за большой вклад в организацию и проведение мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Несмотря на действующие ограничительные меры энергетикам в течение года удалось провести комплекс мероприятий в поддержку фестиваля, в которых приняли участие более 4500 человек – школьники, студенты и молодые специалисты предприятия.

Присуждение АО «РЭС» очередных наград является подтверждением информационной открытости компании и высокого уровня корпоративных коммуникаций, которые по достоинству оценили и органы власти, и СМИ. Достичь таких результатов удается в том числе и благодаря профессиональной и грамотной работе отдела по связям с общественностью предприятия, имеющего на счету около трех десятков профессиональных наград.