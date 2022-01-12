Рекламодателям

Региональные власти высоко оценили уровень корпоративных коммуникаций АО «РЭС»

  • 12/01/2022, 10:40
В конце 2021 года акционерному обществу «Региональные электрические сети» были вручены награды регионального конкурса СМИ и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса «МедиаТЭК-2021».

Новости компанийПресс-служба системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области ежегодно принимает участие в этом профессиональном соревновании и неизменно становится его победителем.

В 2021 году на региональный конкурс поступило более 10 проектов от крупнейших отраслевых компаний – АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» и ООО «УК «Сибантрацит».

В частности, отделом по связям с общественностью электросетевой организации было подано 7 заявок в 6 номинациях. Представленные проекты затрагивали практически весь спектр направлений деятельности компании – от популяризации здорового образа жизни и профилактики электротравматизма до внедрения передовых технологий для развития клиентских сервисов и модернизации электросетей.

По решению конкурсной комиссии, в каждой номинации лучшими были признаны проекты пресс-службы АО «РЭС». По результатам конкурса руководству компании были вручены 6 дипломов за 1 место и 1 диплом за 2 место, а также Благодарственное письмо министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области за освещение развития топливно-энергетического комплекса, популяризацию профессий энергетической отрасли и всестороннее информирование широких слоев населения.

На торжественной церемонии награждения начальник отдела энергетики управления систем жизнеобеспечения профильного регионального ведомства Елена Афанасьева отметила, что компания всегда активно участвует в конкурсе «МедиаТЭК» как на федеральном, так и региональном этапах и добивается самых высоких результатов.

Кроме того, предприятию была вручена «Благодарность» министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области за большой вклад в организацию и проведение мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Несмотря на действующие ограничительные меры энергетикам в течение года удалось провести комплекс мероприятий в поддержку фестиваля, в которых приняли участие более 4500 человек – школьники, студенты и молодые специалисты предприятия.

Присуждение АО «РЭС» очередных наград является подтверждением информационной открытости компании и высокого уровня корпоративных коммуникаций, которые по достоинству оценили и органы власти, и СМИ. Достичь таких результатов удается в том числе и благодаря профессиональной и грамотной работе отдела по связям с общественностью предприятия, имеющего на счету около трех десятков профессиональных наград.

Фото предоставлено пресс-службой компании

638

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирская область

Теги : энергетика электроснабжение МедиаТЭК-2021 АО «РЭС»


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Модульное здание аэропорта «Диксон» в Красноярском крае горело более 12 часов

10/01/2022, 17:53

Ушел из жизни Анатолий Квашнин

07/01/2022, 21:00

Сибирский девелопер получит от Банка ДОМ.РФ около 1,5 млрд рублей для возведения ЖК в Томске

29/12/2021, 18:50

Актуальный разговор

Интервью

Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

Все материалы
Лента новостей

Академпарк включен в федеральный реестр промышленных технопарков

12/01/2022, 13:30

Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

12/01/2022, 13:15

За искитимских чиновников взялись по-серьезному

12/01/2022, 13:00

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

12/01/2022, 12:05
Популярное

В России зарегистрирована тест-система для выявления штамма «Омикрон»

12/01/2022, 12:31

Какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии

12/01/2022, 09:48

Чай Пуэр: эффект от употребления и как его заваривать?

11/01/2022, 19:44

Что делать и куда обращаться, если шумные соседи не дают покоя

11/01/2022, 17:39

Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирской области

11/01/2022, 13:47

Как защититься от возможного мошенничества при оформлении сделки с недвижимостью дистанционно

11/01/2022, 10:39

Минимальный пакетный тариф на мобильную связь снизился на 15%

10/01/2022, 16:13
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Новости компаний

«Ростелеком» подарил новосибирцам новогодние праздники в классическом стиле

12/01/2022, 10:52

Пенсионерам дарят 1000 рублей за перевод пенсии в Банк «Левобережный»

11/01/2022, 16:59

Объём сделок с недвижимостью «Метр квадратный» достиг 1 трлн рублей

11/01/2022, 15:19

ВТБ выдал первую ипотеку на приобретение квартиры с торгов

11/01/2022, 14:47

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска изыщут средства на рост зарплат работникам, убирающим снег

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

Нестационарную торговлю в Новосибирске снова планируют передислоцировать

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

Какие «новогодние» несчастные случаи и травмы страховщики не будут оплачивать?

Политика

Новости Новосибирской области

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Недвижимость

новости Новосибирска

На ЛДС установят оборудование финского производителя ICEPRO

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

МегаФон назвал самые любимые праздники новосибирцев

Агропром

Новости Новосибирска

На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Транспорт

Новости Новосибирска

На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

Медицина

Новости Новосибирской области

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

Авто

Новости Новосибирской области

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Фильмы Нового года-2021. Мы все умрем. И поделом!

Большинство травм на новогодних каникулах дети получили в неорганизованных местах отдыха

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска