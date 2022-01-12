В мэрии Новосибирска изыщут средства на рост зарплат работникам, убирающим снег

В ближайшее время предстоит решить вопрос о поднятии уровня заработной платы рабочим, трудящимся на снегоуборочной технике. Такое поручение глава города Анатолий Локоть озвучил в ходе аппаратного совещания.

— Во время праздничных объездов мы смотрели, где какая обстановка складывается, — сказал мэр, обращаясь к профильному заместителю Олегу Клемешову. — Есть системные вопросы к условиям труда. Речь идёт о денежном содержании, о заработной плате для тех, кто работает на улице — механизаторов, водителей. Это надо сделать не откладывая. Хотя бюджетный год уже начался, поручаю это отработать совместно с финансовым блоком.

— Ставлю задачу: продолжить работу по обновлению уборочной техники, провести соответствующие мероприятия максимально быстро, определить необходимые объёмы техники, чтобы использовать в следующий зимний период эту новую партию, — говорит глава города.

Второе снегоуборочное поручение, также предполагающее бюджетные затраты, касается приобретения новой партии техники для работы уже в следующий зимний сезон через год. По словам Анатолия Локтя, финансовые возможности у города для этого есть.

Напомним, что речь о росте зарплат рабочих, обслуживающих снегоуборочную технику шла ещё в середине ноября на заседании постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству. На тот момент в мэрии уровень зарплат оценивали как неконкурентоспособный, следствием чего стал дефицит рабочих кадров. Как сообщил вице-мэр Олег Клемешов, укомплектованность городских предприятий рабочими составляла 65%. В ходе заседания комиссии озвучивалась сумма зарплат в размере чуть более 20 тыс руб.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустротельного комплекса мэрии Новосибирска, в настоящее время в содержании дорог задействовано от 100 до 200 расчётов рабочих МКУ, ДЭУ, ГЦОДД и МКУ «Гормост». Готовность техники для работы в зимних условиях — 80 – 90%. Из почти 500 единиц техники, находящейся в наличии, около 400 единиц постоянно готовы к работе. Выход техники в дневную смену — от 145 до 160 единиц (включая от 3 до 25 единиц привлечённой техники), в ночную смену — от 200 до 250 (+62 привлечённые).