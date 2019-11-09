Регионам за успехи в инвестициях спишут долги по кредитам

Кабмин будет списывать регионам задолженность по реструктурированным кредитам за счет доходов от инвестиций в проекты по развитию субъектов. Такой механизм будет заложен в проект бюджета на 2020-2022 годы ко второму чтению в Госдуме, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее».

По словам министра, речь идет о стимулировании регионов к росту инвестиционной активности.

Ожидается, что у субъектов появится прямая заинтересованность в создании новых производств и рабочих мест, потому что в итоге будут уменьшаться их обязательства.

Как рассказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, в ближайший месяц в ГД подготовят проект о перераспределении долгов регионов. Ожидается, что документ позволит регионам не возвращать кредиты, взятые у Минфина, при условии, что эти средства будут вложены в инвестпроекты на территории субъекта.

Использование регионами-реципиентами средств бюджетных кредитов для реализации инвестиционных проектов в регионах будет засчитано Минфином как возврат кредита, пояснил спикер ГД.

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