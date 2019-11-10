Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Россияне готовы оказывать содействие сотрудникам полиции

Принять участие в задержании правонарушителя готовы 55% россиян.
  • 10/11/2019, 09:03
???????

Россияне сегодня в большинстве случаев готовы оказывать содействие сотрудникам полиции: 87% опрошенных заявили о готовности сообщить сотруднику полиции подробности ситуации, очевидцем которой они являются, 72% готовы стать понятыми (в 2012г. – 45%), а 68% — сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

Кроме того, исследование показало, что принять участие в задержании правонарушителя готовы 55% россиян, а поучаствовать в охране общественного порядка – 47%.

— Если десять лет назад треть россиян наблюдали нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции (34%), то на сегодняшний день непозволительное поведение доводилось наблюдать 16% опрошенных, что является рекордно низким значением за всё время мониторинга, — говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМ, чаще россияне жалуются на грубость (8%). На 5 п.п. за три года снизилась доля россиян, которым довелось наблюдать использование служебного положения в личных целях: только 3% опрошенных сообщили об этом в 2019г. Не доводилось сталкиваться с действиями полиции, нарушающими права человека 83% респондентов (против 62% в 2009г.).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

В отношении главы администрации р.п. Колывань заведено уголовное дело

В отношении главы администрации р.п. Колывань заведено уголовное дело

08/11/2019, 17:07
Чиновник нарушил земельное законодательство.
214-ФЗ сказался на росте цен и спросе

214-ФЗ сказался на росте цен и спросе

08/11/2019, 16:30
Больной проблемой для застройщиков, переходящих на проектное финансирование, также становятся сроки ввода жилья в эксплуатацию.
Новосибирский проект по строительству служебного жилья включен в реестр проектов для повторного использования

Новосибирский проект по строительству служебного жилья включен в реестр проектов для повторного использования

08/11/2019, 16:27
Первый проект министерства строительства Новосибирской области по строительству служебного жилья на территории Мошковского района Новосибирской области включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. — В реестр Минстроя РФ включен проект по строительству 12-квартирного дома для предоставления служебного жилья. Проект разработан новосибирскими проектировщиками и теперь может многократно использоваться для строительства в других регионах РФ, — рассказали в мистрое Новосибирской области. Отмечается, что в Новосибирской области новый проект, включенный в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ, уже нашел применение. До конца 2019 года в р.п. Мошково Мошковского района планируется реализовать…

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Регионам за успехи в инвестициях спишут долги по кредитам

09/11/2019, 09:00

Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

08/11/2019, 22:09

Очередной конкурс по строительству перинатального центра на территории ОКБ объявлен в Новосибирске

08/11/2019, 21:58

Новосибирская область разместит облигации

08/11/2019, 17:45

Имущество НПО «Сибсельмаш» выставлено на торги единым лотом

08/11/2019, 17:42

В отношении главы администрации р.п. Колывань заведено уголовное дело

08/11/2019, 17:07

214-ФЗ сказался на росте цен и спросе

08/11/2019, 16:30

Новосибирский проект по строительству служебного жилья включен в реестр проектов для повторного использования

08/11/2019, 16:27

В магазинах «Обуви России» откроются пункты выдачи заказов Почты России

08/11/2019, 15:45

Застройщикам предложили застолбить место

08/11/2019, 15:42

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска