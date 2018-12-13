Стратегию развития сельских территорий обсудили на заседании Совета законодателей в Москве

В повестку трехдневной работы Совета включены пленарное заседание, семинар для руководителей региональных парламентов и мероприятия, приуроченные к 25-летию Конституции РФ, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

— В повестку сегодняшнего пленарного заседания Совета включен один из важнейших для экономики Новосибирской области вопрос. Речь идет о реализации стратегии развития сельских территорий. Наша комиссия по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии добилась включения этого вопроса в повестку этого заседания Совета и, судя по составу участников, обсуждение обещает быть очень «горячим» и заинтересованным, — отметил спикер регионального парламента, член Совета законодателей Андрей Шимкив.

Андрей Шимкив подчеркнул, что в повестку комиссии был включен вопрос об обращении к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко об объявлении 2020 года — Годом российского села.

— Кроме того, планируем обсудить вопросы совершенствования земельного законодательства, правового регулирования вопросов сохранения и воспроизводства лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. А вчера в Совете законодателей обсуждали возможности парламентского контроля при реализации задач, поставленных майским Указом Президента, — сказал Андрей Шимкив.

Окончательная детализация 12 нацпроектов будет завершена в самое ближайшее время, после чего российские регионы смогут полноценно «увидеть себя в них». Главные цели предстоящей шестилетки напомнил руководителям региональных парламентов первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: экономический рост темпами выше среднемировых (то есть, более трёх процентов), повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности, развитие здравоохранения и образования, повышение благосостояния граждан. На всё это дополнительно к утвержденным бюджетным вливаниям в регионы направят до 2022 года шесть триллионов рублей.

В свете предстоящих задач председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность диалога с региональными законодательными собраниями.

— Необходимо совместно обсуждать резонансные вопросы, которые затрагивают сознание граждан. Особое внимание должно быть уделено решению проблем регионов, — пояснил он.

Спикер палаты обратил внимание глав региональных парламентов на необходимость повышения качества законотворческой работы, эффективности представительных полномочий депутатов и усиления парламентского контроля.

В свою очередь, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко попросил региональных парламентариев в рамках выполнения нацпроектов задуматься о дополнительных мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и поддержки молодежи.

Он обратил особое внимание на важность принятого решения отсрочить полное отключение аналогового телевещания с целью перехода на цифровое. По мнению Кириенко, эта отсрочка необходима, чтобы не создавать неудобств в регионах.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ