Договор на завершение строительства долгостроя на Вилюйской,5 заключен с «СМРстрой»

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области (Фонд НСО) заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ на объекте незавершенного строительства по ул. Вилюйская стр. 5 д.5 (по генплану) с ООО «СМР-Строй», говорится на сайте госзакупок. Компания стала единственным участником конкурса.

Согласно конкурсной документации, цена контракта — 929 млн рублей (в 2023 году выделено 464,5 млн рублей. Такая же сумма запланирована на 2024 год).

— Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения № 54-1-1-2-073049-2022 от 14.10.2022, — говорится на сайте госзакупок.

Позже на сайте Фонда появилась информация о том, что стоимость достройки составляет порядка 1,089 млрд рублей.

Отмечается, что для завершения строительства Фондом Новосибирской области была разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу и получившая положительное заключение в ГБУ ГВЭ «ГБУ НСО».

— На сегодняшний день Фондом НСО осуществляется передача строительной площадки и проектно-сметной документации объекта генеральному подрядчику, — уточнили в фонде.

Срок исполнения контракта — ноябрь 2024 года.

Напомним, дом на ул Вилюйской строила компания ПТК «Стройинвест», которая входила в группу «ПТК-30». В 2017 году она остановила все стройки в городе. Руководители группы Владимир и Антон Коноваловы фигурируют в деле о мошенничестве. Ущерб составил более 1, 423 млрд рублей. Потерпевшими по делу проходит 871 дольщик. В 2021 году долгострой по ул. Вилюйская вошел в список объектов, которые будут достраиваться с применением механизма ППК «Фонд» (г. Москва).

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области (Фонд НСО) создан 31 октября 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 23 октября 2019 г. Его задачей является урегулирование обязательств застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории Новосибирской области, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества.

По данным Seldon Basis, ООО «СМРстрой» зарегистрирована июне 2008 года в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — подготовка строительной площадки, строительство жилых и нежилых помещений и др. Единственным собственником компании является Владимир Хохлов. Генеральный директор — Дмитрий Цыбизов. Согласно отчетности за 2021 год, выручка компании составила понизилась до 1, 09 млрд рублей ( в 2020 году — 1,21 млрд рублей), чистая прибыль — 26,2 млн руб.(в 2020 году — 44,7 млн рублей). На счету компании 32 выигранных госконтракта на общую сумму 5,34 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что завершено строительство долгостроя в Закаменском микрорайоне.