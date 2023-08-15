К 15 декабря российские регионы получат право вводить курортный сбор. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

— Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, <…> устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора в этих субъектах, — сказано в документе.

При этом отмечается, что в ходе реализации планируется учитывать такой опыт в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».

Ранее редакция сообщала о том, как работает курортный сбор.