К 15 декабря российские регионы получат право вводить курортный сбор. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.
— Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, <…> устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора в этих субъектах, — сказано в документе.
При этом отмечается, что в ходе реализации планируется учитывать такой опыт в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».
Ранее редакция сообщала о том, как работает курортный сбор.
Фото: ru.freepik.com — awesomecontent
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